Buddys neste elsykkel leveres til sommeren. Her er detaljene

Tu.no har tidligere omtalt samarbeidsprosjektet mellom Buddy Electric AS og Eker Design, som skal resultere i elsykkelen Buddy X1. Innvendig gir og beltedrift er blant innovasjonene som skal bidra til et minimalt behov for vedlikehold, og ikke minst gode forutsetninger for å bruke sykkelen hele året, også på saltede vinterveier.

Nå er priser og lanseringsdato klar:

Prisen på Buddy X1 i karbon starter på 34.900 kroner, mens toppmodellen SX1 vil ende på 69.900. Sistenevnte er utstyrt med tyske Sachs sin nyeste motor (Sachs SR 48V på 112NM), mens X1 med adapterløsning gir mulighet for å velge mellom flere motoralternativer.

På veien til sommeren

Koronasituasjonen har gjort det krevende å få på plass alle komponentene til Buddy X1 for 2021-sesongen, men en pilotserie på 55 eksemplarer vil likevel bli levert til utvalgte kunder utover sommeren. For 2022 har de sikret et minimumsvolum på 500 stk. med levering fra april.

Daglig leder Jan Petter Skram opplyser at Buddy Electric har inngått en lisensavtale med tyske V Frames.

– Med denne avtalen på plass kan X1-rammen bli produsert i store volum for det internasjonale markedet, til konkurransedyktige priser. V Frames har en patentert sprøytestøpeteknologi for sykkelrammer i 100 prosent gjenvinnbar komposittfiber. Produksjonsmetoden er 70 prosent mindre energikrevende enn produksjon av aluminiumsramme, sier Skram.

Den patenterte produksjonsmetoden er også mer effektiv enn tradisjonelle produksjonsmetoder fra sykkelindustrien: Produksjonstiden per ramme er i underkant av 90 sekunder, og V Frames vil ha en årlig kapasitet på inntil 3 millioner rammer ved full utnyttelse av produksjonsanlegget, herav inntil 100.000 X1-rammer per år.

– Vi tror ikke vi kommer opp i det volumet med det første, men det er betryggende å vite at kapasiteten ligger der, sier Skram.

Produksjon i Norge

Buddy Bike X1 og SX1 vil bli produsert i Norge, Tyskland og Polen.

– Det er etablert en produksjonslinje i Oslo for pilotserier på inntil 500 sykler per år for det lokale markedet. Dette vil i første omgang gjelde nyutviklede modeller for testing og dokumentasjon før masseproduksjon, sier Jan Petter Skram.

Produksjonskapasiteten er ellers sikret gjennom avtaler med polske EcoBike og tyske V Frames, som også vil produsere komplette Buddy-elsykler under eget brand for sine markeder. Ramma vil være lik, men syklene skal spekkes ulikt i de andre markedene for å møte lokal etterspørsel.

– Nå som det ser ut til å bli batteriproduksjon i Norge, kan det også bli aktuelt å etablere en større produksjon av premiumelsykler her, slik som i våre naboland, sier Skram.

En ethjulsvogn hvor barnet er snudd motsatt vei, er en løsning for å øke sikkerheten ved å snu barnets hode bort fra biler. Tanken er å koble på et kamera for å gi barnet ansiktskontakt med syklisten. Tilvalgsutstyr blir mulig å kjøpe etter hvert. Foto: Eker Design

Kjønnsnøytral ramme

På et tidligere stadium sa han til Teknisk Ukeblad:

– En av utfordringene har vært å oppnå et unikt formspråk for å synliggjøre merkevaren Buddy Bike i den harde konkurransen med de mer etablerte sykkelmerkene. Vi ønsket å utvikle en sterk og tidløs, kjønnsnøytral ramme som kan benyttes av begge kjønn, samt tilpasses ulike bruksområder.

Til å utvikle elsyklene, som etter hvert blir en hel produktfamilie, fikk Buddy Electric med seg Eker Design, og de ansatte tyske Armin Schulze, som blant annet har produsert Fast Bikes, samt hatt teknisk ansvar for girsystemet fra Rohloff i Norge.

Noen tekniske spesifikasjoner og innovasjoner:

Innvendig gir og beltedrift er blant innovasjonene som skal bidra til et minimalt behov for vedlikehold. Foto: Odd R. Thygesen