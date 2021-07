Har bilprodusentene nøkkelen til ladestrukturen?

Tidligere i sommer kom Statistisk sentralbyrå med ny informasjon som viser at elbilsalget i Norge fortsetter å øke raskere enn antallet faktisk tilgjengelige ladepunkter – sett bort fra hjemmeladerne.

Kommunetall viser at det er enorme forskjeller i utvikling, noe som vel understreker at det ikke er noen overordnet myndighet som har noe ansvar for at det bygges ut et godt nok ladetilbud landet over.

Nå i sommer ser vi mange poster i sosiale medier om ladekøer. Mange kommenterer da gjerne at Tesla-laderne i nærheten har mange ledige ladestolper. Det er vel ikke så overraskende om mange tenker at det er urettferdig eller dårlig bruk av ressurser, og at Tesla burde slippe til andre brukere – noe som kan bli tilfelle for noen bilmodeller i framtiden.

Bilprodusentene roper

Elbilforeningen har lenge etterlyst større tempo i utbyggingen. I Tyskland går nå bilprodusentorganisasjonen VDA ut og roper etter flere ladestasjoner.

Men sitter de ikke på noe av svaret selv? Ladestasjonselskapet Ionity eies av BMW, VW, Ford, Hyundai, Mercedes og flere, og utbyggingstempoet der er ikke spesielt imponerende. Ifølge Ionity har de nå 21 stasjoner i Norge, mot 15 for ett år siden. Internasjonalt er de nær eget mål om 400 ladestasjoner. Stasjonene legges ikke uventet på relativt populære steder. Ingen er nord for Trondheim. Det rimer dårlig med egenreklamen: «Fremtidens lynlade-nettverk», kaller Volkswagen det. Men altså ikke for nordtrøndere eller finnmarkinger.

Sier ikke det noe om hvor interessert bilprodusentene er i å få på plass et brukbart ladenettverk? Indirekte: Viser det også hvor interessert toppledelsen i selskapene egentlig er i å selge elbiler?

Ionity har store bilkonserner i ryggen, som ganske enkelt kunne sagt at de skulle bygge raskt og stort. Har ikke bilprodusentene et ansvar?

Store batterier er ikke svaret

Sist jeg kommenterte ladenettverket, fikk jeg flere innspill fra lesere som peker på at en del elbileiere sjelden eller aldri lader på tur og at ladeproblemene vil gå over ved at elbilene gradvis får større rekkevidde fordi batteriteknologien blir bedre.

Ladenettverket er ikke nødvendigvis dårlig for dem som investerer i biler med store batteripakker. Men gir det mening at alle bileiere skal ha store batterier i bilen, også de som kanskje bare trenger å lade på tur noen få ganger i året? Batterier er svært ressurskrevende å produsere. Blant andre Mazda har en uttalt filosofi om at batteripakkene heller bør være mindre, og så får man heller lade oftere.

Av de tradisjonelle bensinstasjon-operatørene er det vel bare Circle K som bygger ladestasjoner selv, så foreløpig virker det ikke som om bensinstasjonene generelt kommer til å bli energistasjoner, selv om det kanskje er hva interesseorganisasjonen Drivkraft Norge håper.

Ladenettverk blir nøkkelen ikke bare i Norge, men i alle land der elbilsalget begynner å ta av – og mot slutten av dette tiåret blir det avgjørende for den individuelle persontransporten i alle europeiske land. Likevel: Bilprodusentene framstår som utrolig passive.

Kan bli den sentrale aktøren

Selvsagt vil det ikke være ressurseffektivt eller bærekraftig med et ladenettverk til hvert bilmerke, men Ionity kunne faktisk utviklet seg til å bli den sentrale aktøren i utbyggingen av ladenettverket på tvers av grensene i Europa.

I stedet er det i Norge energiselskapene, særlig Fortum, Statkraft og BKK, som står for utbyggingen av ladenettverket. Men det er heller ikke disses ansvar å sørge for god nok dekning nasjonalt – de bygger der den enkelte finner det for godt.

Spørsmålet som trenger et svar etter hvert som elbilandelen øker fra 2–3 prosent på bygda til 50 prosent de neste 10–15 årene, er hvordan vi sikrer at elbilen kan brukes like fritt som bensinbilen. Det svaret bør bilprodusentene gjennom sine egne ladeselskaper være med på å besvare. Foreløpig skummer de bare fløten.