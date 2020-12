Hvor stort elbilbatteri trenger du egentlig?

Mazda MX-30 er en kompakt el-SUV med et lite batteri - rettere sagt 35,5 kWh brutto. Det gir en WLTP-rekkevidde på kun 200 kilometer. De går dermed i motsatt retning av mange i bransjen, som setter inn store batterier (minst 50 kilowattimers batterikapasitet) i sine biler for å få lengre rekkevidde. Årets mestselgende elbil, Audi e-tron, har for eksempel en bruttokapasitet på 95 kWh - nesten tre ganger så mye.

Men hvor stort batteri trenger man egentlig? Det spør vi Mazda om i denne ukens utgave av podkasten Elbil - Teknisk sett.

Ifølge SSB rullet norske personbiler i gjennomsnitt 11.883 kilometer i 2019. Det gir en gjennomsnittlig kjørelengde på 32,6 kilometer per dag. Den nyeste reisevaneundersøkelsen viste at medianturen er på 19 kilometer, mens Mazdas undersøkelse gjennomført i flere land viser en gjennomsnittlig kjørelengde på 48 kilometer per dag.

200 kilometer burde med andre ord holde i den sammenhengen. Samtidig legger mange nordmenn ofte ut på langtur. WLTP-rekkevidden gir som kjent også kun et estimat på hvor langt du kommer under nokså optimale forhold - på vinteren kommer du ganske mye kortere.

Vil et batteri på 35,5 kWh da bli for snaut?

