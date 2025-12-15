Abonner
Redder Solcellespesialisten fra konkurs

Fjordkraft-eier Elmera Group kjøper konkursboet. 

Arnstein Flaskerud i Elmera Group, som eier Fjordkraft og nå har kjøpt konkursboet etter Solcellespesialisten.
Arnstein Flaskerud i Elmera Group, som eier Fjordkraft og nå har kjøpt konkursboet etter Solcellespesialisten. Foto: Elmera
Marius ValleMarius Valle– Journalist
15. des. 2025 - 08:04
Byggenergi
Kommentarer
