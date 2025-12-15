Ledige stillinger
energi
Redder Solcellespesialisten fra konkurs
Fjordkraft-eier Elmera Group kjøper konkursboet.
Arnstein Flaskerud i Elmera Group, som eier Fjordkraft og nå har kjøpt konkursboet etter Solcellespesialisten.
Foto: Elmera
Marius Valle
– Journalist
15. des. 2025 - 08:04
Bygg
energi
