Forsvaret fikk skarp kritikk for teknologivalgene til nytt kystvaktskip.  Verftet vil ikke love innovative løsninger

Endelig kontrakt vil ikke bli undertegnet før Stortinget har godkjent planene. Det vil etter Forsvarets tidsskjema finne sted i 2018.

Vard opplyser at de er i forhandlinger med Forsvarsmateriell, men vil ikke gå i detaljer om hva deres tilbud inneholder.

Kommunikasjonssjef Hege Akselvoll i Vard-gruppen opplyser bare at tilbudet er i henhold til de krav og spesifikasjoner Forsvarsmateriell har oppgitt.

Det vil si at skipene blir i overkant av 135 meter lange og 21 meter brede. De vil leveres i 2022, 2023 og 2024.

Forsvarsmateriell har en «angreknapp» dersom forhandlingen med Vard skulle skjære seg. Opprinnelig ble seks verft prekvalifisert til å gi tilbud. Tidligere i år ble feltet snevret inn til tre: Westcon, Kleven og Vard.

Forsvarsmateriell har forbeholdt seg retten til å forhandle med en av de to andre dersom det ikke blir enighet med Vard.

"Gamle spesifikasjoner"

Forsvaret har fått hard kritikk fra leverandører til den maritime industrien, Norsk Industri og LO for ikke å benytte det siste av tilgjengelig teknologi. Blant annet blir det påpekt at Forsvaret utelukker hybrid teknologi og LNG til framdrift og heller ikke gir signaler om at energieffektivitet og miljøtekniske nyvinninger belønnes.

Kystvaktskipene er designet av LMG Marin i Bergen etter at de vant en anbudskonkurranse med designet i 2013.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum tordnet mot Forsvarsmateriell.

SPESIFIKASJON NYE KYSTVAKTSKIP: Lengde: 136,4 meter

Bredde: 19 meter

Dypgang: 6,2 meter

Deplasement: 9.800 tonn

Stålvekt: 4.500 tonn

Fart: Min 22 knop

Sjøegenskaper: Trygt å utføre operasjoner t.o.m. Sjø 5

Isklasse: ICE-1A*F (Ekstreme isforhold, 1 meter is, kan til en viss grad klare seg uten isbryter)

Vinterisering: Winterized Polar (-30)

Framdrift: Dieselelektrisk

Utholdenhet: 8 uker uten forsyning

Kabinkapasitet: 100 personer

Containerkapasitet på dekk

Hangarplass: 2 stk NH 90

Helidekkstyrke: Kan ta ned AW 101-størrelse

To MOB-båter

– En tegning fra 2013 for skip som skal være ferdige i 2022 er ikke et godt utgangspunkt, sa Eggum.

Norsk Industri var heller ikke nådig.

– Det er hårreisende at Forsvarsmateriell ikke ber om «state of the art», men bygger på 2013-spesifikasjoner, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen til Teknisk Ukeblad.

Norsk Industri pekte blant annet på at Forsvaret allerede har skip med LNG-motorer, Barentshavklassen.

Avvist

Prosjektleder Odd Magne Nilsen i Forsvarsmateriell, Maritime kapasiteter, hevdet overfor Teknisk Ukeblad i januar at det er fritt fram for verftene å levere anbud på skip som fraviker konseptet fra LMG-designen fra 2013, så lengde de imøtekommer Sjøforsvaret og Kystvaktens operative behov.

– Kravspesifikasjonen er i stor grad basert på rene sivile klassenotasjoner og skrevet slik at tilbyder fritt kan utnytte egen spisskompetanse, skrev Nilsen i en epost til TU.

Vard vil ikke svare på om de har kommet med innovative løsninger.

Erstatter 40-åringer

De nye kystvaktskipene skal erstatte dagens tre skip i Nordkapp-klassen, som ble bygget på begynnelsen av 80-tallet ved Horten verft, Solheimsviken verft (Bergen) og Haugesund Mekaniske Verksted.

Nordkapp-klasseskipene er 105,05 meter lange, 14,6 meter brede, dypgang på 4,9 meter og et deplasement på 3200 tonn. Hovedmaskineri er fire Wichmann 9AXAG dieselmotorer med total ytelse på 14.400 hk ut på to propeller. Toppfart er 22,5 knop. Skrogene er isforsterkede. Den første, Nordkapp, ble tatt i bruk i 1981/1982.

Av hensyn til Forsvarets behov innen beredskap og forsyningssikkerhet og for å sikre kompetansen i Norge, bestemte regjeringen at bare norske verft kunne delta i konkurransen. Alle de tre verftene har konkurransedyktige tilbud med stort innslag av norske leveranser, skriver forsvarsdepartementet i en pressemelding.