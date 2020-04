Følg åpningen av Norges største veiprosjekt direkte

Onsdag klokken 14:15 åpnes Ryfastprosjektet utenfor Stavanger i Rogaland. Det spektakulære prosjektet inneholder Ryfasttunnelen, som med sine 14,3 kilometer er verdens lengste undersjøiske tunnel.

På grunn av den pågående korona-situasjonen blir ikke prosjektet spesielt kun på grunn av verdensrekorden i Ryfast, det blir også landets første tunnel som åpning via internett.

– Det er veldig morsomt å få være med på den første digitale veiåpningen i Norge. I disse spesielle tider har vi sett hvordan folk finner kreative løsninger på utfordringer vi tidligere ikke visste vi hadde. Her har Statens vegvesen fått til en fullverdig åpning uten at vi møtes. Det er viktig for oss å åpne veien for bilistene når den er klar til bruk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Åpnet i desember

Målet med Ryfastprosjektet er å skape en ny stor region ved å kutte ned kjøreavstanden mellom Stavangerområdet og Ryfylke med 15 minutter og dermed sveise sammen bo- og arbeidsmarkedene i de to områdene.

Selve Ryfylketunnelen ble åpnet i desember. Nå er også de to andre tunnelene i prosjektet, Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen, klare for trafikk.

– Jeg gleder meg stort over at vi endelig får åpnet de siste tunnelene. Dette fører til en bedre reisehverdag for folk og næringsliv i og rundt Stavanger. Med gjennomgangstrafikken i tunnel, blir veitilbudet forbedret også for dem på reise langs E39, sier Hareide i pressemeldingen.

Alene på åpning

Normalt samles det en stor gruppe mennesker når prosjekter av denne størrelsen åpner.

I dette tilfellet er det kun prosjektleder i Statens vegvesen, Gunnar Eiterjord som vil være til stede på den nye veien.

Ordførerne i Stavanger og Strand og fylkesordføreren i Rogaland vil delta på åpningen via video.