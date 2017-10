I dag sprenges siste fjellrest vekk i verdens lengste undersjøiske veitunnel

Det er fremdeles et par år igjen til offisiell åpning, når Ryfylketunnelen i Ryfast-prosjektet med rette kan kalle seg verdens lengste undersjøiske veitunnel.

Men torsdag ettermiddag fyres den siste salven av, de siste 2,5 meterne med fjell blir til småstein, og de to løpene blir til ett langt på 14,3 kilometer.

Med gjennomslaget når prosjektet en stor milepæl, og er nok et steg videre mot å slå et par rekorder.

For ved åpning, forhåpentligvis mot slutten av 2019, vil den være både verdens lengste og verdens dypeste.

Tokyo på topp

Det betyr også at en norsk tunnel igjen overtar tronen som verdens lengste undersjøiske veitunnel, og det med ganske god margin.

I dag er det tunnelen under Tokyo-bukta som er lengst i verden, med sine nesten 10 kilometer, etterfulgt av en tunnel under den kinesiske elven Yangtze.

Bilde: Ill. Google Maps / Elisabeth Rodrigues

Den dypeste veitunnelen i verden er Eiksundtunnelen i Møre og Romsdal, som på sitt dypeste går 287 meter under havet. Ryfast sitt dypeste punkt for veitrafikk ligger på 292 meter under havet, og ved ferdigstillelse tar altså Ryfast også denne rekorden.

Vi har forsøkt å sette en sammen en liste over verdens ti lengste undersjøiske veitunneler. Ikke overraskende er svært mange av dem norske.

Verdens lengste undersjøiske veitunneler

Slik ser det ut der brua over Tokyo Bay stopper og går ned i en undersjøisk tunnel. Frem til Ryfast åpner er denne undersjøiske veitunnelen verdens lengste. Foto: By Nesnad/ CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Tokyo Bay, Japan

Lengde: 9583 meter

Dypeste punkt: - 50 meter

Rekord: Verdens lengste undersjøiske tunnel

Åpnet: 1997

Tokyo Bay Aqua-Line er enn så lenge verdens lengste undersjøiske veitunnel. Den består egentlig av både ei bru og en tunnel, på til sammen 14 kilometer. Selve tunnelen er på nærmere 10 kilometer. Som navnet tilsier krysser den Tokyo Bay utenfor den japanske hovedstaden, og forbinder de to byene Kawasaki og Kisarazu.

Shanghai Yangtze River Tunnel, Kina

Lengde: 8950 meter

Dypeste punkt: - 65 meter

Åpnet: 2009

Kinesiske Shanghai Yangtze River Tunnel er like i underkant av ni kilometer lang og består i likhet med førstnevnte av både ei bru og en tunnel. Den krysser den sørlige delen av elven Yangtze, ikke langt fra utløpet i Shanghai. Tunnelen forbinder Pudong-distriktet med Changxing Island, mens brua går videre til Chongming Island. Den totale lengden er 25,5 kilometer.

Karmøytunnelen, Norge

Lengde: 8900 meter

Dypeste punkt: - 139 meter

Rekord: Norges lengste undersjøiske tunnel

Åpnet: 2013

Karmøytunnelen er Norges lengste undersjøiske tunnel, i hvert fall om man inkluderer tunnelarmen til Fosen. Tunnelen inngår i T-forbindelsen, et veiprosjekt for å binde Haugesund-regionen bedre sammen. Tunnelen går under Karmsundet og Førresfjorden, og har i tillegg en tunnelarm på 1164 meter opp til øya Fosen. Der tunnelarmene møtes er det bygget en rundkjøring inne i fjellet.

Bygger tunnel under byen: Har forsert tunneler, kloakk og søppel

Bømlafjordtunnelen, Norge

Lengde: 7888 meter

Dypeste punkt: - 263 meter

Rekord: Norges nest lengste undersjøiske tunnel

Åpnet: 2000

Bømlafjordtunnelen er del av Trekantsambandet på E 39, og går fra øya Føyno i Stord til fastlandet i Sveio. Med sin lengde på i underkant av åtte kilometer er det den nest lengste undersjøiske tunnelen i Norge. Den var lengst da den åpnet i 2000 og frem til Karmøytunnelen åpnet i 2013. Dypeste punkt er 263 meter under havet. Det er det laveste punktet på hele europaveinettet, og tunnelen er den tredje dypeste tunnelen i Norge etter Eiksundtunnelen og Hitratunnelen.

Qing-Huang (Jiaozhou Bay), Kina

Lengde: 7800 meter

Åpnet: 2011

Qingdao Jiaozhou Bay tunnel er en undersjøisk tunnel som krysser under Jiaozhou Bay, og forbinder Huangdao i sør med byen Qingdao i nord, der hvor bukta er på sitt smaleste. Den ble åpnet samtidig som Jiaozhou Bay bru, som krysser samme bukt lenger nord.

Slik så det ut under bygging av Eiksundtunnelen. Den er enn så lenge verdens dypeste veitunnel. Foto: Statens vegvesen

Eiksundtunnelen, Norge

Lengde: 7765 meter

Dypeste punkt: - 287 meter

Rekord: Verdens dypeste veitunnel

Åpnet: 2008

Eiksundtunnelen er en undersjøisk veitunnel som forbinder Hareidlandet med fastlandet i Møre og Romsdal. Tunnelen går fra øya Eika i Ulstein, under Yksnøya, Vartdalsfjorden og Lidaveten til Sørheim på Berkneshalvøya i Ørsta kommune. Den er den dypeste veitunnelen i verden, en rekord som står for fall når Ryfast åpnes for trafikk.

Oslofjordtunnelen. Foto: NTB Scanpix

Oslofjordtunnelen

Lengde: 7390 meter

Dypeste punkt: - 134 meter

Åpnet: 2000

Oslofjordtunnelen går, ikke overraskende, under Oslofjorden, mellom Måna i Frogn og Verpen i

Hurum, og er en del av riksvei 23. Den gir en alternativ veiforbindelse som går utenom Oslo og erstatter fergestrekningen mellom Drøbak og Storsand.

Nordkapptunnelen

Lengde: 6875 meter

Dypeste punkt: - 212 meter

Åpnet: 1999

Nordkapptunnelen er en undersjøisk veitunnel på E 69 i Finnmark, som går under Magerøysundet mellom fastlandet og Magerøya. Tunnelen har kuldeporter i hver ende som holder kulden ute om vinteren, for å unngå isdannelse i fjellveggene. Disse portene åpner seg automatisk når en bil nærmer seg. Nordkapptunnelen er den lengste veitunnelen i Finnmark, og den var verdens nest lengste undersjøiske veitunnel da den åpnet i 1999, etter Tokyo Bay-tunnelen.

Westerschelde-tunnelen i Nederland. Foto: Westerscheldetunnel

Westerschelde, Nederland

Lengde: 6600 meter

Dypeste punkt: - 60 meter

Åpnet: 2003

Westerschelde-tunnelen forbinder Ellewoutsdijk og Terneuzen i Nederland. I nord er tunnelen knyttet til motorveien A58 mellom Middelburg og Goes og i sør til N61. Det ble brukt tunnelboremaskin for å grave ut tunnelen.

Norðoyatunnilin, Færøyene

Lengde: 6300 meter

Dypeste punkt: - 150 meter

Åpnet: 2006

Norðoyatunnilin krysser under Leirvíksfjørður på Færøyene og forbinder øyene Eysturoy og Borðoy.

(Kilder: Statens vegvesen, Wikipedia, Lotsberg.net)

Norge: Driver 70 meter tunnel om dagen med 800 mann: Chile: 25 meter med 4800 mann

Kortvarig rekord

Det planlegges også flere lange, undersjøiske veitunneler, og Ryfast får ikke beholde rekorden så altfor lenge.

I Danmark planlegges en senketunnel mellom Danmark og Tyskland, den såkalte Femern-forbindelsen. Den blir verdens lengste senketunnel, 18 kilometer lang.

Den bygges altså av prefabrikkerte betongelementer, med en vekt på 73.000 tonn hver, som senkes ned på havbunnen og settes sammen til en tunnel, i stedet for å sprenge ut fjell under havbunnen. Planen er at Femern-forbindelsen skal stå ferdig i 2029, ti år etter Ryfast.

Når Rogfast kommer overtar den tittelen som verdens lengste og dypeste. Tunnelen er så stor at det skal bores sjakter med en diameter på 10 meter for å få god nok luft ned i tunnelen, som på det meste er nesten 400 meter under havoverflaten. Foto: Statens Vegvesen/ Norconsult

Men selv om Femern-forbindelsen blir verdens lengste senketunnel – og blir en lenger undersjøisk tunnel enn Ryfast – så er det ikke den som skyver Ryfylketunnelen ned fra tronen.

I 2025 eller 2026 skal nemlig Rogfast stå klar, som blir en 26 kilometer lang veitunnel under Boknafjorden som forbinder Sør-Rogaland med Nord-Rogaland. Den slår i tillegg Ryfast på dybde, med nærmere 400 meter under havet som sitt dypeste punkt.

I år starter byggingen av verdens lengste og dypeste veitunnel: For å få til det må de bruke løsninger fra gruvedrift

Jerbanetunnelene er lengst

Det finnes likevel lenger undersjøiske tunneler enn det Ryfast blir. Verdens lengste undersjøiske tunnel er Seikantunnelen i Japan. Tunnelen er en 50 km lang jernbanetunnel, hvor 23,35 kilometer er undersjøisk.

Kanaltunnelen under Den engelske kanal mellom Frankrike og England er kanskje den mest kjente undersjøiske tunnelen. Også denne er for jernbane og ikke veitrafikk. Den er 50,45 kilometer lang, og har den lengste undersjøiske strekningen i verden på 37,9 kilometer.

Alle de lengste undersjøiske tunnelene i verden er for øvrig jernbanetunneler, og det samme er verdens lengste tunnel. Gotthard-tunnelen er verdens lengste jernbanetunnel, 57 kilometer lang.

Verdens lengste tunnel for veitrafikk er norske Lærdalstunnelen med sine 24,5 kilometer.