I dag kommer innstillingen til forvaltningsplanen for havområdene, en plan for norske havområder.

Ove Trellevik, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre, sier at vi må fjerne det politiske stoppskiltet.

– Krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig norsk gass er for europeisk sikkerhetspolitikk. For å være en stabil og troverdig energikilde til Europa må vi utvinne mer gass fra norsk sokkel. Mer gassutvinning er også viktig for utvikling av blått hydrogen i fremtiden, uttaler han i en e-post til TU.

Ikke åpning av LoVeSe

Nordland 6 er et leteområde for petroleum i Norskehavet utenfor den nordligste delen av Helgelandskysten og Vestfjorden.

Trellevik understreker at dette ikke betyr en åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja, men at det er en videreføring av allerede tildelte lisenser.

– Letelisensene på Nordland 6 er juridisk åpne, men det har vært stengt av politiske kompromisser. Vi må nå fjerne dette politiske stoppskiltet slik at næringen kan lete etter mer gass. Det er Europa avhengig av. Oljedirektoratet har sagt Nordland 6 er det mest lovende petroleumsfeltet utenfor kysten av Nordland.

Høyre påpeker at de vil legge til rette for at mer gass kan bli utvinnet fra norsk sokkel i årene fremover. Gjenåpning av Nordland 6, som man tidligere drev leting etter gass i, er en del av dette. Partiet påpeker at det er i nærheten av eksisterende infrastruktur, som gjør det mindre krevende å bygge ut om man finner gass der.

Frederic Hauge i Bellona var selv med og aksjonerte mot en boreoperasjon i området i 2001, som ble starten på den politiske stengingen av Nordland 6. Han beskriver forslaget til Høyre som trist, uhørt og nærmest vitenskapsbenektende. Foto: Arash Nejad

– Dette er bare trist

– Det er uhørt at Høyre som parti kan mene dette. Da nærmer vi oss et parti som ikke tar hensyn til vitenskap.

Det sier Frederic Hauge i Bellona til TU om utspillet om å åpne Nordland 6.

Han var selv med og fikk stanset Hydros planlagte boreoperasjon utenfor Røst i 2001, som ble starten på den politiske stengingen av området.

– Dette er bare trist. Vi trodde Høyre hadde begynt å forstå ting, men det har de tydeligvis ikke. Nå stiller de seg bak i køen. Det beklager vi veldig, og vi kommer til å jobbe med alle midler for å forhindre dette, fortsetter Hauge.

Han understreker at dette området er et av de mest produktive områdene for fiske og marint liv i hele verden.

– Om vi ikke skal ta hensyn til det som kommer frem i forvaltningsplanen for disse områdene, så er det oppsiktsvekkende, nærmest vitenskapsbenektende. Dette kommer til å vekke reaksjoner. Vi har et internasjonalt ansvar for forvaltningen av disse områdene.

Hauge frykter i tillegg at en åpning av Nordland 6 vil kunne bidra til å forverre forholdet til EU, som han mener allerede er tynnslitt etter snart fire år med Senterpartiet i regjeringen.

Også Miljøstiftelsen Zero reagerer, og fungerende leder Stig Schjølset mener utspillet er en absurd vei å gå.

– Vi sliter allerede med å nå klimamålene, og å lete etter mer fossil energi nå er dårlig for både klima og økonomi. Dette er useriøs klimapolitikk av et styringsparti, sier han.

Lars Haltbrekken (SV) mener Høyre med dette forslaget viser sitt sanne ansikt. Foto: Eirik Helland Urke

– Helt utrolig

Lars Haltbrekken (SV) sier til TU at han er overrasket over at Høyre kan komme med et utspill som dette.

– Det er helt utrolig. I 2024 skal Høyre åpne for oljeboring i et av våre mest sårbare havområder, som det har vært langvarig strid om. Dette er noen av de viktigste gyteområdene for fisk, for skreien fra Barentshavet, poengterer han.

Haltbrekken avviser Høyres påstand om at området ligger langt fra Lofoten.

– Det ligger 35 kilometer fra Røst. Havstrømmer vil raskt kunne bringe oljesøl nordover. Og så ser jeg at de snakker om at de ønsker å hente opp gass, men det er ingen som vil tro at oljeselskapene skal la olje de finner bli liggende. Det er tull, sier SV-politikeren.

Han har likevel lite tro på at Høyre nå vil få flertall for forslaget om åpning av Nordland 6.

– Men dette kan jo fort bli en sak inn mot valgkampen. Høyre viser her sitt sanne ansikt. Dette har vært en langvarig kamp fra fiskere og miljøbevegelsen, med SV og Venstre, som har gjort at disse områdene har blitt fredet for olje og gass. Det kan hende vi må ta den kampen på nytt. Og vi kommer til å slåss for de verdiene som finnes her, matressursene og naturverdiene, sier han.

Samtidig viser han til at Arbeiderpartiet siden forrige runde har snudd, og nå ikke ønsker oljeboring i disse områdene.

Haltbrekken tror et gjennomslag for dette ville vakt sterke reaksjoner.

– Vi så hvilke internasjonale reaksjoner vi fikk på åpningen for havbunnsmineraler. Det tror jeg dette også ville vakt, i tillegg til store protester langs kysten fra miljøbevegelsen og mange andre.

Etterlyser 26. runde

– Det som er interessant er at spørsmålet om Nordland 6 har blitt avgjort i regjeringsforhandlingene mellom partiene i regjeringskoalisjonene, skriver Høyre.

Partiet påpeker også at de ønsker at det skal gjøres lettere å hente ut gass fra Barentshavet og at nye områder for leting og utvinning må lyses ut gjennom 26. konsesjonsrunde.

– Regjeringen har til stadighet gitt etter for SV sine krav, og går mot en nedtrapping av aktiviteten på norsk sokkel, sier Trellevik, og viser til at 26. konsesjonsrunde ble stoppet,og at Nordland 6 er fortsatt politisk blokkert.

– Det er skuffende at regjeringen har de gjort olje- og gasspoltikken til et årlig forhandlingstema i budsjettene med SV, som gir stor usikkerhet for næringen.

Konkret fremmer partiet tre forslag i forvaltningsplanen:

«Stortinget ber regjeringen gjenåpne lisensene i Nordland VI som tidligere har vært åpnet.»

«Stortinget ber regjeringen lyse ut 26. konsesjonsrunde så raskt som mulig.»

«Stortinget ber regjeringen legge til rette for områdeløsninger for evakuering av gass fra Barentshavet, i samarbeid med næringen.»