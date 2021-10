Finland kjøper flere K9 Thunder til Karelen – Norge har forlenget opsjonsavtalen om mer artilleri

I 2017 bestilte både Norge og Finland artilleri fra Sør-Korea, etter at K9 Thunder fra Hanwha Defense hadde gått til topps i en grundig vintertest på på Regionfelt Østlandet året før.

Mens Norge inngikk kontrakt om nybygde 24 K9 artilleriskyts og 6 K10 ammunisjonsvogner fra Hanwha Defense, kjøpte Finland 48 brukte skyts.

Begge de nordiske nasjonene inngikk opsjonsavtaler på mer artilleri, og den har finnene nå besluttet å benytte seg av.

Karelske brigaden

Det finske forsvarsdepartementet varslet torsdag at de kjøper inn ytterligere ti K9 Thunder til den karelske brigaden. Fem skyts i år og fem neste år samt reservedeler, til en pris på 30 millioner euro.

Finland var med som observatører på vintertestinga som foregikk på Rena i 2016, der K9 ble målt opp mot oppgraderte M109 fra sveitsiske RUAG, Panzerhaubitze 2000 fra tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW) og franske Nexter Caesar.

Sommeren 2016 startet Finland mellomstatlige forhandlinger med Sør-Korea som endte med at de bestilte 48 skyts som hadde stått på beredskap i den koreanske hæren. Også Estland fikk innsyn i testrapporten og kjøpte senere 18 K9 i en lignende myndighet-til-myndighet-avtale.

Også Australia benyttet seg av testrapporten før beslutninga om å anskaffe AS9 Huntsman som skal bygges av egen industri med blant andre Kongsberg Defence Australia med på laget.

Forlenget to ganger

Norge hadde for ett år siden fått levert samtlige K9 og K10, som heter Vidar her til lands («Versatile Indirect Artillery»).

Da kontrakten ble tegnet i desember 2017, ble det også inngått en opsjonsavtale på ytterligere 24 systemer.

Teknisk Ukeblad får bekreftet fra Hanwha at den norske opsjonsavtalen først ble forlenget med ett år for å dekke 2021, og nylig er blitt forlenget med ytterligere ett år. Det vil si at den siste avtalens varighet er fra 1. januar 2022 til 31. desember 2022.

K9 artilleriskyts utenfor Elverum under test og verifikasjon, 40 km standplass, på sensommeren 2020. Foto: Eirik Helland Urke

Teknisk Ukeblad sendte tirsdag morgen spørsmål til Forsvarsdepartementet knyttet til hvorvidt opsjonen kommer til å bli benyttet og rammevilkår rundt denne, men har så langt ikke fått svar.

FD har folk til stede på Seoul ADEX denne uka der også den norske stridsvognkandidaten K2NO Black Panther fra Hyundai Rotem er blitt presentert.

Nye radarer

Budskapet fra Hanwha-fabrikken i Changwon, like vest for Busan, har lenge vært at de står klare til å levere ytterligere artillerisystemer til Norge – like kjapt som under den første kontrakten. Men det gjenstår å se hva slags pris Norge eventuelt må ut med etter den nyforhandlede opsjonsavtalen.

Produsenten har overfor Teknisk Ukeblad pekt på at 24 skyts var et minimum for Brigade Nord da kontrakten ble skrevet. Salgsargumentet er videre at det følgelig vil være altfor lite for å kunne gi ildstøtte til både en brigade som utvides til fire mekaniserte manøverbataljoner og Finnmark landforsvar.

I mai ble det klart at Norge kjøper nye artillerilokaliseringsradarer i samarbeid med Nederland. Norge skal i første omgang ha fem Thales Ground Master 200 multi-mission compact-radarer (GM200 MM/C) med opsjon på ytterligere tre systemer.

Fjerde generasjon artillerilokaliseringsradar erstatter dagens Arthur og skal leveres i 2023-2024 montert på kampstøttevogner av typen FFG ACSV G5 som bygges av Ritek i Levanger.