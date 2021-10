«Minimum 72 nye»: Hærsjefen forklarer hvorfor stridsvogner er så viktig

Om cirka ett år fra nå vil det avgjøres hva slags nye stridsvogner som skal kjøpes inn.

Om det er tyske Leopard 2A7 eller koreanske K2 Black Panther som bør velges, sa han ikke noe om. Generalmajor Lars Lervik, sjef for Hæren, var mest opptatt av at politikerne bevilger nok, slik at de kan tilføres et tilstrekkelig antall moderne stridsvogner.

På et foredrag i Oslo militære samfund tirsdag uttrykte hærsjefen tilfredshet over at framdrifta og rammene for prosjektet ble bekreftet i forslaget til statsbudsjett og at også den nye regjeringsplattformen er entydig på betydningen av anskaffelsen.

På foredraget ga han også en forklaring på hvorfor det er så viktig med nye stridsvogner:

Stridsvogner sikrer vår evne til å bekjempe motstanderens hovedplattformer.

Stridsvogner gjør at Forsvaret kan etablere en tydelig tilstedeværelse i ethvert operasjonsområde.

Stridsvognene har en mobilitet og overlevelsesevne som gjør det mulig å flytte betydelig kampkraft på kort tid.

Stridsvognene er viktige for å evne å bidra til Nato og for å kunne samvirke med våre allierte.

Derfor er leveransen av et tilstrekkelig antall moderne stridsvogner fra 2025 så viktig, ifølge generalen.

72, helst 84

Hva er så et «riktig» antall?

Lervik viste til at hans forgjenger, nåværende forsvarssjef Eirik Kristoffersen, ba om 84 stridsvogner. Noe som vil gi rom for en fornuftig flåtestyring av den samlede vognparken.

– Det er jeg jo selvsagt helt enig i. Men jeg vil også presisere at det absolutte minimumsbehovet for å realisere planlagt operativ struktur og møte operative krav er, som dokumentert av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 72 stridsvogner. Moderne stridsvogner, uttalte Lervik.

Generalmajor Lars Lervik uttrykte tilfredshet over at framdrifta og rammene for prosjektet ble bekreftet i forslaget til statsbudsjett Foto: Rolf Ytterstad / Forsvaret

I foredraget tøtsjet han også bortom langtrekkende presisjonsild og luftvern. Når det gjelder førstnevnte, er Hæren og FFI i ferd med å kartlegge behov og se hva slags muligheter som finnes for å realisere en slik kapasitet i Hæren raskest mulig.

– Det vil øke slagkraften og fleksibiliteten til hele Forsvaret og gjøre oss til en enda bedre samvirkepartner. På luftvern har vi kommet noe lengre og vil kunne ta i bruk bærbart, kortholds og medium luftvernsystem som bidrar til å ta oss et godt stykke på veien og gi oss den beskyttelsen vi trenger på et moderne slagfelt, sa Lervik.

Opptak av hele foredraget ligger på Hærens facebooksider

Fire mekaniserte bataljoner

Det er en drøy måned til fristen går ut for å levere inn tilbud i den norske stridsvognkonkurransen, der Hyundai Rotem i Sør-Korea og Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Tyskland er de to leverandørene det står mellom.

Hyundai Rotem har klargjort en K2NO som de viser fram på hjemmebane på forsvarsmessa Seoul Adex denne uka.

I februar skal de to konkurrentene til Rena for å settes på prøve i østerdalsklima, mens det er Forsvarsmateriells ambisjon å undertegne kontrakten med den seirende stridsvognprodusenten i desember neste år.

I forslaget til neste års statsbudsjett ble kostnadsramma for prosjektet P9360 satt til 19,3 milliarder kroner inkludert merverdiavgift, usikkerhetsavsetning og gjennomføringskostnader.

De nye stridsvognene skal tilføres fire mekaniserte manøverbataljoner i Brigade Nord. Det vil si at den lettere oppsatte 2. bataljon omvæpnes og at det opprettes en ny 4. mekanisert bataljon.

Hærens nåværende stridsvogner ble produsert i årene 1983–1985 og kjøpt inn brukt fra Nederland tidlig i 2001 for cirka halvannen milliard kroner. Disse erstattet etter hvert Leopard 1 som Norge kjøpte i 1968.

Forlenger levetiden

72 nye stridsvogner vil være det dobbelte av hva Hæren har i dag, og dessuten nærmer de seg slutten av sin tekniske og operative levetid. Mange av dem er allerede bygget om til støttevogner eller kannibalisert for deler.

For å opprettholde kapasiteten inntil nye stridsvogner blir levert, gjennomføres det en levetidsforlengelse i form av anskaffelser av kritiske komponenter og reservedeler, kom det fram i forsvarsbudsjettet.