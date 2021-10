Når fienden legger sperringer er det denne panserkjempen som må til pers

Rena: De har gått snart tre år siden Hæren endelig fikk bergingspanservogner som var kraftige nok til å kunne bistå Leopard 2A4-stridsvognene i alle situasjoner.

Nå har Hæren også mottatt tilsvarende vogner som kan brøyte vei for de samme stridsvognene og resten av de mekaniserte manøveravdelingene.

I forrige uke ble de første tre av seks bestilte Wisent 2 ingeniørpanservogner overlevert fra Forsvarsmateriell (FMA).

Ifølge Forsvaret vil disse vognene gi Hæren betydelig forbedret mobilitet, som i et land med få alternative akser og ulendt terreng vil bidra til å øke kampkraften til de mekaniserte avdelingene.

Bryte gjennom og sperre

Den første vogna ble levert til Forsvarsmateriell på FFG-fabrikken i Tyskland allerede i november 2019, og da ble det sagt at den skulle leveres til Hæren ett år senere. Så seremonien på Myre øvingsområde ved Rena leir torsdag var bortimot et år på etterskudd.

Erfarne hærfolk som Teknisk Ukeblad snakker med på Rena, understreker hvor sentral ressurs ingeniørpanservognene er, både offensivt og defensivt.

Enten det er å ta seg gjennom naturlige hindre som ei elv eller skråning, eller å bryte gjennom fiendens stridsvogngrøfter, minefelt eller andre sperringer. Disse panservognene er meget godt utstyrt til å gjøre det samme mot en framrykkende motstander, altså utføre såkalte antimobilitetstiltak.

To av de tre Wisent 2 ingeniørpanservognene som nå er levert til Hæren. Vogna til høyre er konfigurert som gjennombryterpanservogn ved at doserskjæret er byttet ut med en mineplog. Foto: Eirik Helland Urke

Den nye ingeniørpanservogna har grave- og doserkapasitet, og kan også brukes som såkalt gjennombryterpanservogn ved å bytte ut doserskjæret med en minerydderplog. Å bytte konfigurasjon er noe mannskapet kan gjøre selv ute i felt i løpet av 1-2 timer.

Gravearma har en kapasitet på 230 m3 i timen og kan løfte fire tonn på strak arm, det vil si rett i underkant av ti meter.

Gjennombrytersystemet fra britiske Pearson består av en fullbreddeplog, samt automatisk merkesystem og minesignaturduplikator.

Holder vekta nede

Hæren har fra før seks Wisent 2 bergingspanservogner, og skal i løpet av første halvår 2022 motta ytterligere tre Wisent 2 ingeniørpanservogner i tillegg til de tre som nå er levert. Det finnes også en opsjonsavtale for flere vogner.

De nye vognene erstatter ingeniørpanservogner fra 1990-tallet bygget på Leopard 1-chassis.

Kort fortalt har erstatteren langt bedre ytelse på alle områder. Den graver og dytter unna mer og raskere, den er digitalisert med nye sensorer og kommando- og kontrollsystemer, og har mye bedre beskyttelse.

Det siste har stor betydning, da det ligger i sakens natur at dette er vogner som risikerer å gjøre mye av jobben i fremste linje.

Major Cato Berg, prosjektleder for Wisent 2-anskaffelsen i FMA, gir oss en guidet tur i og rundt vogna sammen med brigader Øyvind Johan Kvalvik som er sjef for FMA landkapasiteter.

Det er selvsagt mye likt på de nye Wisent 2-vognene og de seks som allerede er tatt i bruk. Drivverket er det samme, det vil si standard motor og girkasse fra Leopard 2–48 liter MTU V12, 1100 kW, men med forsterkede bremser, Renk HSWL 354.

Mens andre nasjoners Wisent 2 kan ha ei stridsvekt helt oppe i 70 tonn, har FMA bestrebet seg på å holde vekta nede. Tiltak som ikke å ha vinsj montert, samt nye belter fra tyske DST, bidrar til at vekta er holdt nede på 62 tonn.

Lettvektsbeltene veier 430 kg mindre enn dem som sitter på Wisent 2 bergepanservogna, men skal faktisk ha bedre holdbarhet. De nye beltene skal også brukes på disse vognene så snart de har rullet ut levetida på 4.000 km.

Sensorer rund baut

Mannskapet har en meget god situasjonsforståelse takket være kameraer rundt hele vogna samt sensorene på den fjernstyrte våpenstasjonen (Protector RWS fase 1+ med 12,7 mm-mitraljøse), der dataene samles og deles i et ICS/BMS (integrert kampsystem/«battle management system»), slik også CV90-stormpanservognene og K9-artilleriet har.

Wisent 2 AEV NOR Totalvekt: 62 tonn Lengde: 9,30 meter Bredde: 3,54 meter Høyde (uten RWS): 3,17 meter Bakkeklaring: 0,51 meter Motoreffekt: V12, 1.100 kW Toppfart: 60 km/t Drivstoffkapasitet: 1.260 liter Besetning: 3 (vognkommandør, vognfører og skytter/hjelpemann)

Kampsystemer og RWS produseres som kjent av Kongsberg Defence & Aerospace.

FMA påpeker at de gjennom økt beskyttelse og situasjonsforståelse kan oppnå målet om hurtighet i operasjoner samt momentum og handlefrihet i alle stridens faser. Vognene vil kunne operere som sensor i pågående operasjoner og sende, motta og rette på mål gjennom ICS/BMS.

Kameraene kommer fra tyske Kappa optronics og erstatter kameraløsningen fra Saab som de seks Wisent 2 bergingspanservognene opprinnelig ble levert med. Ifølge FMA skyldes dette at Kappa-teknologien, som kalles «armor eye», har bedre egnet ytelse for denne plattformen. Det er dag- og nattkameraer rundt hele vogna.

Vognene leveres med mobil multispektral kamuflasje (MCS) fra Saab Barracuda til bruk sommer og vinter.

Både de nye og eldre Wisent 2 bergingspanservognene har nå kamerasystemer fra Kappa optronics. Foto: Eirik Helland Urke

Norsk løsning

Et annet område hvor det er store forbedringer, er når det gjelder ergonomi og HMS for de tre besetningsmedlemmene. Det er mindre støy og vibrasjoner og mannskapet benytter kjølevester («chiller system») noe som skal bidra til styrket stridsutholdenhet.

Når vogna står stille over lengre tid, er det ikke lenger noe dieselaggregat som sørger for driftsstrøm. Fire moduler à 103 Ah fra den amerikanske leverandøren Bren-Tronics, som har spesialisert seg på litium-ionbatterier for militær bruk, sørger for at det er til sammen 10 timers «silent watch»-kapasitet.

Gjennombrytersystemet består av en fullbreddeplog, samt automatisk merkesystem og minesignaturduplikator. Foto: Eirik Helland Urke

I det såkalte «auxiliary power booster»-systemet (APB) er det patentert teknologi for brann- og penetrasjonssikkerhet som blant har gjennomgått uavhengig testing av den tyske hærens tekniske senter for landmakt, WTD 41.

FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH har de siste årene hatt mange norske oppdrag:

Ved siden av 12 Wisent 2-vogner har de bygget om 30 Patria Pasi XA-203N pansrede ambulanser, og er dessuten i ferd med å produsere 44 nye ACSV G5 kampstøttevogner, for kampluftvern og artillerilokaliseringsradarer, samt oppgradere noen M577A2. Dette skjer i samarbeid med Ritek.

Ifølge Berg har de et utmerket samarbeid med FFG-fabrikken. Et eksempel på dette er det nye doserskjæret med mulighet for å justere sidetilt og angrepsvinkel, som er ei norsk løsning og som nå kan leveres til andre Wisent-nasjoner (se flere detaljer i videoen øverst i artikkelen).

Hæren vil snart ha både bergepanser, ingeniørpanservogner og broleggere på Leopard 2-chassis.

Mens det altså er FFG som leverer de to førstnevnte, er det Leo-produsenten Krauss-Maffei Wegmann (KMW) som skal levere seks nye Leguan broleggerpanservogner. Etter planen skal den første være klar til overlevering fra fabrikken i München i løpet av dette året.