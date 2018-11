Fem finalister kjemper om TU Maritim-prisen. Her er de nominerte

Teknisk Ukeblad skal for første gang dele ut en egen pris innen kategorien Maritim under den årlige teknologiprisutdelingen Norwegian Technology Awards.

Det har vært en god tilstrømming av kandidatforslag. Finalistene er (i alfabetisk rekkefølge):

Autocrossing – Rolls Royce Marine AS

Corvus Energy Storage System – Corvus AS

Future of the Fjords – Brødrene Aa AS

Optimarin Ballast System – Optimarin AS

Universal Transfer System - Connect LNG AS

Vinneren blir kåret ut fra følgende kriterier: Vinneren skal representere en god teknisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på et forretningsmessig, teknisk eller samfunnsmessig problem eller utfordring innen den maritime næringen.

Autocrossing

Rolls-Royce Marine er langt fra alene om å jobbe med teknologi og løsninger som peker framover mot mer og mer autonome ferger og fartøy. Men de var først ute med å føre teknologien fram til kommersielle kontrakter. Autocrossingsystemet deres er basert på fergenes vanlige sensorer og navigasjonssystem, det vil si radar, gyrokompass, GPS og vindmåler - koblet til framdriftssystemet med propellstyring. Systemet velger kurs, hastighet og unngår kollisjoner med andre fartøy. Neste utviklingstrinn er autodokking, det vil si at systemet også legger til kai.

Maritime batterier

For snart 10 år siden begynte Canadiske Corvus å levere batterier til maritim bruk. Corvus kan vise til over 1 million driftstimer. Selskapet fikk i 2013 innpass i det som er kalt «Havets Prius», det hybride offshoreskipet Viking Lady. Det ble et første gjennombrudd for hybridisering av skip med batterier. To år senere ble Ampere, verdens første helelektriske bil- og passasjerferge, satt i drift. Den fikk to 500 MWh batteripakker om bord, og har siden tilbakelagt en distanse som tilsvarer mange ganger rundt jorda ved ekvator - uten ett gram klimagassutslipp. Corvus er nå 80 prosent norskeid med Equinor, BW og Hydro som de største. Corvus har rundt 60 prosent markedsandel og forsker og utvikler stadig sikrere batterier.

Future of the Fjords

Rederiet The Fjords fikk i mai overlevert den helelektriske Future of the Fjords fra Brødrene Aa. Den 42 meter lange og 15 meter brede katamaranen har en helt unik design. Det er også de tekniske løsningene, som sørger for at den kan seile i 2,5 timer i 16 knop med 400 passasjerer om bord. Future of the Fjords går i turistrute fra Flåm til Gudvangen og dermed gjennom Nærøyfjorden, som står på UNESCOS liste over verdensarvsteder. Uten utslipp av noe slag og små bølger som ikke bidrar til erosjon, peker Future of the Fjord nettopp framover til en utslippsfri framtid.

Ballastvannrensesystem

Norge har vært tidlig ute med å se de uheldige effektene av at skip tar med seg biologisk materiale og dyreliv fra ett hav og tømmer det ut et annet sted. Det forrykker den naturlige balansen i økosystemet. I 2004 vedtok derfor FNs sjøfartsorganisasjon IMO en ballastvannkonvensjon som pålegger skip å rense ballastvannet. Ratifiseringen av avtalen tok så lang tid at US Coast Guard vedtok egne regler som er enda strengere.

I 2016 var Optimarin verdens første produsent av systemer for rensing av ballastvann som fikk US Coast Guard-godkjennelse. Selskapet har helt siden 2009 benyttet en egenutviklet UV-basert teknologi i kombinasjon med selvrensende filtre. Systemet sikrer instant kill av alle organismer. Fra og med september 2018 er også IMO-vedtaket gyldig, og alle verdens sjøgående skip må installere et IMO-godkjent ballastvannrensesystem (BWTS.

Universal Transfer System

Fem studenter ved entreprenørskolen på NTNU begynte i 2012 arbeidet med å utvikle et flytende system for overføring av nedkjølt og dermed flytende naturgass fra skip til land. Med en Universal Transfer System (UTS) trenger man ikke dyre kaianlegg eller jettyer. NTNU-studentene etablerte selskapet Connect LNG og har klart å utvikle og kommersialisere systemet i løpet av bare seks år. Det spanske selskapet Gas Natural Fenosa er første kunde. Det fikk fart på interessen fra flere andre.

Teknologien baserer seg på en søylestabilisert enhet som base for ventiler, koblinger og sikkerhetsutstyr. Sammen med overføringsslanger taues eller bukseres enheten til et tankskip som ligger fortøyd ved bøyer et lite stykke fra land. Connect LNG-enheten, suger seg fast til skutesiden med vakuum og vil dermed følge skipets bevegelser i tidevann og dønninger.

Prisdryss

TU Maritim-prisen skal deles ut under arrangementet Norwegian Technology Awards i Oslo Militære Samfund onsdag 28. november.

Arrangementet innledes med teknologihyllester fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og adm.dir. Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge.

I tillegg til den maritime prisen, blir det delt ut en egen pris innen Bygg. Årets teknologileder skal også kåres, og TUs Hederspris skal deles ut før vi kårer vinneren av Norwegian tech Award. Det er seks finalister til denne. De presenteres på TU.no i løpet av de nærmeste to ukene.