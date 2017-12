Entreprenør selger seg inn med god økonomi - samtidig betalte de ikke underleverandører i annet tunnelprosjekt

I midten av november kom det frem at elektroentreprenøren VVB Engineering ltd igjen har lagt inn bud på et norske tunnelprosjekt.

I et brev Teknisk Ukeblad har fått innsyn i, selger VVB seg inn med "betydelige ressurser, solid økonomi og gode styringssystemer".

Dette skjer samtidig som selskapet sender brev til Statens Vegvesen i forbindelse med Høyangertunnelen og forklarer manglende fremdrift med at de rett og slett ikke har betalt underleverandøren i prosjektet.

Begrenset kontantstrøm

Brevet sendt i forbindelse med Høyangertunnelen, er et svar på en henvendelse fra etaten der de ber om forklaring på hvorfor det ikke har blitt gjennomført trafikkavvikling i tunnelen som avtalt.

VVB skriver at trafikkavviklingen har stoppet grunnet manglende betaling av forfalte fakturaer til deres underleverandør Per A Øren.

De skriver videre at konsekvenser av dette er at nødstasjoner ikke blir installert etter planen.

"Sen betaling til Per A Øren er forårsaket av begrenset kontantstrøm innen VVB for tiden", skriver selskapet så.

Oppsigelser og dagsbøter

Det er ikke første gang selskapet selger seg inn i nye prosjekter med argumenter om solid økonomi, og heller ikke første gang prosjekter stopper opp på grunn av VVBs manglende likviditet.

I Follotunnelen var avvikene i leveranse fra selskapet så store at Statens Vegvesen ente opp med å heve kontrakten.

I Høyangertunnelen har VVB tidligere fått trussel om heving av kontrakt. Per i dag mottar de dagsbøter på 50.000 kroner dagen på grunn av forsinkelser i henhold til avtalt fremdriftsplan.

– De har slitt med betalingsproblemer, noe som førte til utsettelse av det arbeidet som krevde trafikkavvikling. Det er ikke første gangen selskapet har slitt med å betale underleverandører, bekrefter byggeleder i Høyangertunnelen Svein Rune Vie.

Ingen svarteliste

Det er fremdeles ikke gjort noen tildeling i kontrakten på Nordnestunnelen.

Da Teknisk Ukeblad snakket med byggleder Bjørn Roar Mannsverk, fortalte han at entreprenøren blir vurdert på lik linje med de andre tilbyderne.

I utgangspunktet finnes det nemlig ingen «svarteliste» i Statens Vegvesen som deler informasjon på tvers av regioner om hvilke entreprenører som gjentatte ganger fører til forsinkelser og problemer.

Men Mannsverk sier han har blitt gjort oppmerksom på utfordringene med VVB fra andre i etaten.

Det er imidlertid endringer på gang innad i Vegvesenet, som vil gjøre det enklere for prosjektledere å få oversikt over andre etaters erfaringer med tilbyderne i et prosjekt.

– Per i dag har vi ikke et system hvor vi lager erfaringer med alle våre tilbydere, men det er noe vi jobber med nå, forteller Bettina Sandvin, som leder prosjekt- og kontraktseksjonen i Statens Vegvesen.

Intern karakterbok

Den nye løsningen kalles karakterboka.

– Da vil man kunne gå inn i systemet og se hvilke erfaringer etaten har med tilbyderen tidligere. Så må man selv vurdere om det er en relevant erfaring i forhold til den jobben man har et nytt tilbud på, forklarer hun.

Løsningen er dog ikke ment for å svartliste entreprenører.

– Hovedmålet med karakterboka er å lage et incentiv til entreprenører hvor de ser at det lønner seg å levere i tide og gjøre en god jobb, sier Sandvin.

Men, løsningen vil også få frem hvilke entreprenører man har hatt problemer med tidligere.

VVB har ikke besvart Teknisk Ukeblads henvendelser i forbindelse med denne saken.

Statens Vegvesen opplyser et entreprenøren nå har betalt underleverandøren og at arbeidet med Høyangertunnelen er i gang igjen.