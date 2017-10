Vegvesenet stiller ultimatum: Britisk entreprenør kan bli kastet ut av nok en norsk veikontrakt

Forsinkelser, manglende materiell og betalingsproblemer førte i sommer til at entreprenøren VVB Engineering Ltd mistet kontrakten i forbindelse med elektroarbeidet i Follotunnelen.

Til tross for varsel om heving av kontrakten i et annet norsk veiprosjekt - Høyangertunnelen - har ikke selskapet skjerpet seg.

Også i denne tunnelen skal det britiske entreprenørselskapet gjennomføre elektroarbeider, som skulle vært ferdig i september i år.

I et nytt brev fra Vegvesenet til VVB Engineering kommer det frem at de heller ikke denne gangen har fulgt opp kravene fra etaten.

Brevvekslingen partene imellom viser at Vegvesenet er svært bekymret for fremdriften i Høyangertunnelprosjektet, og at VVB ikke har fremlagt etterspurt dokumentasjon eller brukt lang tid på å fremskaffe denne. Den første bekymringsmeldingen ble sendt allerede 6. januar i år.

Vegvesenet krever at VVB innen 3. april får på plass et produksjonsapparat som er egnet å oppfylle Høyangertunnel-kontrakten, i tillegg til å levere en realistisk og detaljert plan for gjennomføring av prosjektet. Videre må de dokumentere at nødvendig tidskritisk materiell er bestilt og satt i produksjon.

Manglende fremdrift

28. september ber etaten VVB om å fremlegge en reell fremdriftsplan, samt dokumentere at underleverandører er betalt og at alt materiell vil bli levert som avtalt. Fristen for innlevering av dokumentasjonen ble satt til dagen etter klokken 12:00.

– Vi har ikke rukket å gå gjennom dokumentasjonen, men vil sette oss ned og se om de har evnen til å fortsette i prosjektet eller ikke denne uken, sier Svein Rune Vie.

Vie er byggeleder for Høyangertunnelen fra Statens Vegvesen. Han legger ikke skjul på at det har vært uenigheter mellom etaten og entreprenørselskapet.

– VVB har slitt med manglende fremdrift i prosjektet. Vi tror dette skyldes betalingsproblemer til underleverandører, og har derfor krevd dokumentasjon på at de betaler leverandørene sine og på at materiell vil bli levert i henhold til fremdriftsplan, sier han.

Mangelfull leveranse gjorde at Vegvesenet hevet tunnelkontrakt: Nå blir tunnelen et halvt år forsinket

Fører til forsinkelser

Elektroarbeidet i Høyangertunnelen skulle egentlig vært ferdig i starten av september. Allerede i mars sendte Vegvesenet det første varselet om heving av kontrakten til VVB.

Vegvesenet var allerede da svært bekymret for fremdriften i prosjektet, og påpekte at VVB ikke hadde fremlagt etterspurt dokumentasjon eller brukt lang tid på å fremskaffe denne.

– Det er de samme problemene vi opplever nå, bekrefter Vie.

Men forteller at etaten har hatt både samarbeidsmøter og dialog med entreprenøren for å finne løsninger på problemene fortløpende.

Foreløpig vet han ikke hvor store forsinkelser tunnelrehabiliteringen vil få på grunn av forsinkelsene til VVB, men anslår at det minst er snakk om mellom åtte og ti uker.

Kan miste kontrakt

Vie forteller at varslet om heving av kontrakt, som ble sendt i forkant av sommerferien, fremdeles foreligger.

Teknisk Ukeblad har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med VVB i forbindelse med brevet fra etaten og beskyldningene mot dem.

Ansvarlig direktør Harold Trunley viser til Nick Beedle som brevet er adressert til, og mener VVB etter hva han vet har levert all etterspurt dokumentasjon.

Verken Nick Beedle eller driftssjef i VVB Nordic, Bob Basula, svarer på Teknisk Ukeblads henvendelser.