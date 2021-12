Enova varsler «betydelig tildeling» i morgen

Fredag morgen har Enova varslet en pressekonferanse hvor de skal presentere tilsagn «av en slik størrelse og karakter at både statsminister Jonas Gahr Støre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar», ifølge invitasjonen.

Også energiminister Marte Mjøs Persen og flere norske selskap vil være til stede. Det er ikke kjent hva tildelingen gjelder, men Enova beskriver det som en betydelig tildeling til flere innovative og store norske prosjekter.

Samtidig varsler den danske regjeringen 1,7 milliarder norske kroner i støtte til utvikling av grønt drivstoff i Danmark, også kalt «Power-to-X»-teknologi. Det vil si å bruke fornybar energi til å produsere hydrogen, som deretter gjøres om til drivstoff som ammoniakk eller metanol. Det kan brukes som drivstoff til skip, lastebiler, fly og i industrien.

Vil satse stort på Herøya

Produksjon av grønt hydrogen og ammoniakk er høyaktuelt også her i landet. Blant annet har Statkraft, Aker Clean Hydrogen og Yara stiftet selskapet Hegra, som har som mål å produsere 400.000 tonn ammoniakk i året på Herøya i Porsgrunn.

Partene har sagt at prosjektet vil kunne realiseres i løpet 5-7 år, gitt offentlig støtte og at det er nok kraft tilgjengelig på Herøya.

Prosjektet vil kreve omkring 450 MW kraft i året; totalt inntil 4,4 terawattimer.

Konsernsjefene Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft, Svein Tore Holsether i Yara og Øyvind Eriksen i Aker lanserte i sommer en satsing på grønn ammoniakk på Herøya i Porsgrunn. Foto: Ole Walter Jacobsen, Yara

Stål på Mo og metanol i Finnfjord

Tidligere statsminister Erna Solberg lovte før hun gikk av ett eller to industriprosjekter for hydrogen. Hun pekte da på prosjektet på Herøya og Tizir Tyssedal, som tester å erstatte kull med hydrogen i sin titan-produksjon.

Dagens regjering skriver i sin plattform at de vil «bidra til at Statkraft blir en industriell utvikler innen grønn hydrogen- og batterivirksomhet». Statkraft har allerede en rekke hydrogenprosjekter:

De samarbeider med Celsa og Mo industripark om å lage produsere grønt hydrogen til bruk i prosessen med å lage armeringsstål. Partnerne sikter også mot en fabrikk for grønn metanol.

Statkraft jobber også med metanol sammen med ferrosilisium-produsenten Finnfjord og islandske CRI, som har teknologi for å blande hydrogen og CO₂ til metanol. Finnfjord har et utslipp på 300.000 tonn CO₂ i året. Et metanolanlegg som kan ta unna halvparten av dette, vil kreve om lag 1 TWh strøm.

Snakk om milliardbeløp

Den hittil største tildelingen i Enovas historie, er 2,3 milliarder kroner til Equinors havvindprosjekt Hywind Tampen. TU kjenner til at den nye bevilgningen kan bli på denne størrelsen.

I likhet med Norge, mener Danmark at de har særlig gode forutsetninger for å produsere grønt drivstoff. Danskene varslet denne uken 14 initiativer, og tar sikte på å bygge 4 til 6 GW kapasitet for syntetisk drivstoff i 2030.

– Vi investerer nå massivt i teknologi som kan omdanne vår vindmøllestrøm til drivstoff, skriver danskenes klimaminister Dan Jørgensen i en pressemelding.

Regjeringen peker også på at Danmark har et gassystem med direkte rørforbindelse til Nord-Europa.

– Danske selskaper står på spranget for å etablere et nytt dansk næringseventyr, og det er et stort potensial for at det i fremtiden står «made in Denmark» på de grønne drivstoffene som fylles på skip og fly verden over, sier næringsminister Simon Kollerup i meldingen.