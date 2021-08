Gjeninnfører løsning som ble vraket i 1963 – kutter 800.000 tonn CO₂

Sammen med Statkraft og Aker Clean Hydrogen har Yara stiftet selskapet Hegra som står for Herøya grønn ammoniakk. Målet er å produsere 400.000 tonn ammoniakk. I dag brukes ammoniakk hovedsakelig til å produsere gjødsel. De tre selskapene har stor tro på ammoniakk som drivstoff for skip, og ser dette som et kommende kjempemarked.