Lover fem hydrogenknutepunkter innen fire år

Statsminister Erna Solberg varsler at det innen 2025 skal etableres:

Fem hydrogenknutepunkter for maritim transport, med muligheter for å knytte til landtransport.

Ett til to industriprosjekter med tilhørende produksjonsanlegg for hydrogen

Fem til ti pilotprosjekter for utvikling av billigere hydrogenløsninger.

Innen 2030 skal det legges til rette for et nettverk av hydrogenknutepunkter og realisering av fullskala hydrogenprosjekter i industrien.

– Flere områder er aktuelle. Norled skal ta i bruk en hydrogen-elektrisk ferge i Stavanger. På Kollsnes nord for Bergen har man tilgang til CO2-lageret Langskip. I Bodø skal man bruke flytende hydrogen på sambandet Bodø-Moskenes, sa statsministeren på pressekonferansen.

Peker på Tizir og Yara

Når det gjelder industriprosjekter, trekker Solberg fram Tizir Tyssedal, som tester å erstatte kull med hydrogen i sin titan-produksjon, og Yara, som vil bruke grønt hydrogen til å lage kunstgjødsel på Herøya.

Solberg sier også at regjeringen vurderer differansekontrakter for industriprosjekter som vil ta i bruk hydrogen.

Når det gjelder pilotprosjektene, peker også statsministeren på ett konkret initiativ: Zeg Power og Coast Center Bases (CCB) pilotanlegg på Kollsnes i Øygarden kommune utenfor Bergen. De har allerede fått 77 millioner kroner fra Enova.

Skiller ikke på blått og grønt hydrogen

Energimeldingen skiller ikke mellom grønt hydrogen fra fornybar energi, og blått hydrogen laget av gass med CO2-fangst.

– Hydrogen er hydrogen i Norge, for Norge kan produsere begge deler med veldig lave utslipp, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Norges forskningsråd, Enova, Gassnova og Innovasjon Norge etablerer nå HEILO-samarbeidet, som står for «Hydrogen som Energibærer for Lavutslipp og Omstilling». Det skal gi oversikt over hvilke støtteordninger som finnes og hvilke prosjekter som er i gang. Det skal også opprettes et eget forskningssenter (FME) innen hydrogen og ammoniakk.