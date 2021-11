Det er over ti år siden Leaf kom. Har Nissan somlet med sin neste elbil?

Nissan har virkelig befestet sin posisjon i det norske markedet de siste ti årene. De kan takke crossoveren Qashqai, og ikke minst elbilen Leaf, som har gått som varmt hvetebrød.

Det har i skrivende stund blitt registrert over 71.000 eksemplarer av Leaf siden salgsstarten for ti år siden.

Det er over 15 prosent av alle elbiler registrert på norske skilter. Til sammenligning har andre og tredje plass 10,3 og 7 prosent andel av registreringene totalt.

Leaf var ikke den første elbilen som kom i salg i Norge. Den var imidlertid den første elbilen som opplevdes som en vanlig bil. Til tross for ganske oppsiktsvekkende design, må vi vel legge til.

I dagens episode av elbilpodkasten Elbil – Teknisk sett snakker vi med Arnaud Charpentier. Han er regional strategidirektør for Nissan i Europa, Midtøsten, Afrika, India og Oceania.

Elbil – Teknisk sett, episode 41 Vil du bare høre deler av podkasten? Her er tidene i podkasten hvor vi snakker om: 02:00: Hvorfor lanserte Nissan Leaf?

06:15: Hvor nært er elbilsamarbeidet med Renault?

08:40: Hva forventet Nissan av Leaf-salget?

12:35: Har Nissan tjent penger på Leaf?

14:55: Hvorfor beholder Nissan CHAdeMO?

16:55: Når kommer Vehicle to Grid?

19:55: Er tiden inne for å markedsføre V2G?

22:10: Hvorfor har det gått 10 år mellom Leaf og Ariya?

27:50: Kommer det en oppfølger til Leaf?

30:10: Kommer Nissans japanske minibil til Norge?

31:30: Hva tenker Nissan om konkurransen fra Tesla?

Ville lansere nullutslippsbiler

Charpentier forteller om hvorfor Nissan bestemte seg for å satse på elbil så tidlig som de gjorde. Det handlet om Nissan overbevisning om at det var behov for å få nullutslippsbiler på markedet. At de var så tidlig ute, gjorde at noen så på dem som sprø, mener han. Likevel har tiden vist at det var riktig tid å starte på.

– Men også med tanke på ressursforvaltning tror jeg det var viktig å komme med noe annet, forteller han – og sier at de bestemte seg for ikke å satse bare på fossilbiler.

I Norge gikk salget over all forventning, men Charpentier medgir at det først er de siste par årene salget globalt virkelig har tatt seg opp. Nissan har nå solgt over en halv million Leaf, men det er ingen steder den har gått like godt som i Norge.

V2G kommer

Ikke at Nissan er skuffet over Leaf-salget utenfor Norge. Charpentier sier at salget av Leaf nå tar fart i Storbritannia, Tyskland og Frankrike og at oktober i år har vært tidenes beste måned for Leaf.

Nissan har vært tidlig ute med såkalt Vehicle to Grid-teknologi (V2G). Bilen kan sende strøm tilbake til huset ditt, og teknologien er utviklet. Likevel har vi ikke sett noen nevneverdig utbredelse av det.

Men det kommer, lover Charpentier. Det krever en endring av tankesett hos kundene. Det var for mange år siden en stor endring i tankesett å kjøre elbil. Den neste endringen blir at kundene ser på bilen som et kraftverk som kan levere strøm.

– Jeg ser at flere og flere kunder kommer til oss med tanke på V2G. De som for ti år siden var «early adopters» av elbiler, har nå blitt den klassiske bilkunden, og det samme kommer til å skje med V2G i løpet av de neste månedene eller årene, sier han.

Leaf ble markedsført for et urbant publikum. At elbiler nå får utbredelse utenfor byene, blir en viktig driver for dette. At V2G kan bidra til å jevne ut effektforbruket, vil også bidra, tror Charpentier. Om batteriet i bilen din kan levere strøm til huset, er du ikke like følsom for strøm- og effektprisene som varierer gjennom døgnet.

Ariya er en elektrisk crossover som kommer til Norge neste år. Foto: Nissan

Brukte tid på Ariya

Nissan har forbedret Leaf med årene og lært underveis, og erfaringene har ledet frem til nye Ariya, som er ventet å komme på markedet neste år.

Det tok ti år – ikke fordi Nissan ikke kunne gjøre det tidligere, men fordi de ville vente til elbilsalget tok seg skikkelig opp. Tross bra salg i Norge var Leaf ellers i verden i stor grad en utstillingsbil. Folk var interessert i konseptet, men få tok steget.

– Vi ønsket å komme med en bil hvor du ikke bare kunne pendle, men reise, sier Charpentier.

Det tok litt tid, og Nissan var klar over at de ikke ville være først ut i dette segmentet. Men de ønsket å vente til teknologien var klar. Når de nå lanserer, kommer den i salg i hele verden.

– Intensjonen var ikke å være først, men å ha den mest pålitelige bilen som passer kundens forventninger og behov, sier han.

I ukens podkast snakker vi også om muligheten for at Nissans «Kei»-bil – en type småbil som er populær i Japan – kan komme til Norge, hvorfor de fortsatt bruker CHAdeMO på Leaf og om Leaf får en oppfølger.

Vi snakker også om Volkswagen-sjefens advarsler om Tesla og behovet for å gå over til å bli programvareprodusenter.

Elbil – Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

Vi er svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.

Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

