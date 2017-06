Color Lines nye hybride passasjerferge får motorer fra Bergen

Den 160 meter lange Color Hybrid skal bygges ved Ulstein Verft og blir verdens største hybride ferge.

Kjølstrekk blir gjort i sommer og skroget kommer til Ulsteinvik for utrustning og ferdiggjøring mot slutten av året. Skipet leveres til sommersesongen i 2019.

Motorene fra Rolls-Royce-selskapet Bergen Engines skal leveres i mars 2018. Kontrakten inneholder også en opsjon på fire motorer til et søsterskip.

600 kW pr sylinder

Leveransen til Color Hybrid består av to 6-slindrete motorer (hver på 3600 kW) og to 9-sylinderversjoner (hver på 5400 kW) av typen B:33:45 L. De ulike motorstørrelsen gir fleksibilitet til drift.

Kommunikasjonsdirektør Helge Skaar i Bergen Engines sier at kontrakten ikke får noen umiddelbar innvirkning på arbeidsstokken.

– I volum utgjør ikke denne kontrakten så mye, men den letter litt på situasjonen etter nedgangen i markedet de siste par årene, sier Skaar til TU.

Bergen Engines B33:45L6P Dette er en sekssylindret versjon av Rolls-Royce-motorene som skal brukes på Color Hybrid. . Foto: Bergen Engines/Rolls-Royce

Det er i dag cirka 750 ansatte i Bergen Engines, som bygger både gass- og dieselmotorer. Arbeidsstokken er redusert med omkring 25 prosent på to år. Det blir neppe noen flere kutt.

– Det er viktig å holde på den kompetansen vi har her nå, sier Skaar.

Bergen Engines ser med forventning på et økende marked for hybride løsninger.

Verdens største hybridskip: 160 meter langt og plass til 2000 passasjerer

Diesel og gass

Batteripakken skal sørge for at fergen kan seile ca. 30 minutter utslippsfritt. Foto: Fosen Yard/Ulstein

Motortypen B:33:45 L ble introdusert på shippingmessen SMM i Hamburg i 2014. Det er nå solgt 60 av denne typen, som skal være kompakt og modulbasert. Hver sylinder skal ha en effekt på 600 kW.

Motoren er levert til ulike typer skip i flere land: Norge, Storbritannia, Spania, Canada, Kina, Singapore og New Zealand. Til nå har dette kun vært rekkemotorer.

Under Nor-Shipping for to uker siden ble en større variant med V-sylinderkonfigurasjon lansert.

Da offentliggjorde Rolls-Royce også en kontrakt på levering av 15 gassmotorer av typen C26:33L9AG til fem ferger under bestilling for Torghatten.

Batteriseileing

Color Hybrid skal seile mellom Sandefjord og Strömstad fra 2019. Med store batteripakker som lades når skipet ligger til kai i Sandefjord, skal fergen seile helelektrisk til og fra kai.

Størrelsen på batteripakken er ikke endelig avklart, men blir på over 4 MWh. Det skal dimensjoneres til å drive fartøyet i 30 minutter.

Fergen er designet av Fosen Yard og har plass til 2000 passasjerer og 500 biler.