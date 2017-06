Det startet med en finerplate, i dag er Hydrolift et 45 knops råskinn

OSLOFJORDEN: Kaptein Knut Hveding har kastet fortøyningene. Den lile, kompakte redningsbåten «Einar Staff Sr» snur i Lysakerelven. Vi glir sakte utover i Oslofjorden.

To Fiat Power Train-motorer på 570 HK hver brummer under akterdekk. To Rolls-Royce 25 A vannjeter suger inn vann og skyter det i økende fart ut igjen akter. Farten merkes knapt. 35 knop.

– Kjenn nå, sier Hveding.

Han skrur på en bryter i taket. Båten får et lite kick og hastighetsmåleren kommer raskt opp i 45 knop.

– Vi kaller den «The magic button». Man skal vite hva man gjør når man tar ut maks effekt av motorene, forklarer Hveding.