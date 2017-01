Verdens største hybridskip: 160 meter langt og plass til 2000 passasjerer

Fergen, som foreløpig har fått navnet «Color Hybrid», vil med sin lengde på 160 meter, 27 meters bredde og passasjerplass til 2000 og 500 biler, bli verdens største hybrid.

Den skal gå på batteri til og fra kai og i fjorden ved Sandefjord.

Ulstein-sjef Gunvor Ulstein er meget fornøyd.

– Dette er en viktig milepæl for oss, og vi er svært glad for å ha blitt valgt til partner på dette utrolige prosjektet. Vi ser fram til samarbeidet med Color Line, sier konsernsjefen i en pressemelding.

«Color Hybrid»

Color Line og Ulstein Verft har foreløpig en intensjonsavtale.

– Vi er i sluttfasen, men det gjenstår noen formaliteter og en del tekniske avklaringer som må på plass før kontrakt kan signeres, sier verftssjef Kristian Sætre til TU.

Fosen Yard har designet den nye fergen i tett samarbeid med Ulstein Verft og Color Line. Foto: Fosen Yard/Ulstein

Color Line har plan om å erstatte dagens ferge, «Bohus», med en diesel-elektrisk/batteridrevet ferge sommersesongen 2019.

– Inngåelsen av intensjonsavtalen representerer et betydelig skritt for å realisere verdens største plug-in hybridskip, og det er svært gledelig at norsk verftsindustri har vist seg internasjonalt konkurransedyktig, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Fergen har fått arbeidsnavnet «Color Hybrid». Batteriene om bord skal lades ved hvert anløp i Sandefjord. Størrelsen på batteripakken er ikke endelig avklart, men blir på over 4 MWh. Det skal dimensjoneres til å drive fartøyet i 30 minutter.

Color Line vil bruke den franske NG3-pluggen til lading og landstrøm på den nye Sandefjord-Strømstad-fergen. Foto: Håkon Jacobsen

Batteriene kan også lades av hovedmotorene under overfarten om det blir behov. Color Line velger å bruke samme landstrømsystem som på de andre fergene sine.

Det omfatter også den franske NG3-pluggen, som ikke er i henhold til den internasjonale ICE-standarden.

Det er samme system Hurtigruten vil benytte.

Denne strømpluggen vekker sterke reaksjoner: Hurtigruten velger bort internasjonal standard

Helt nytt skrogdesign

Fergen designes av Fosen Yard, som også har designet og bygget de to LNG-drevne Danmarks-fergene «Stavangerfjord» og «Bergensfjord» til Fjordline.

De to er 170 meter lange og 27,4 meter brede.

Designsjef Per Edvin Tande i Fosen Yard sier de har laget nytt skrogdesign.

– Det er ny og forbedret skrogdesign der vi har bygget på erfaring og kunnskap fra tidligere. Energieffektivitet og miljø er drivende for design og utstyr for alt om bord på den nye fergen, sier Tande.

«Color Hybrid» vil bli verdens største hybrid. Den skal bli 160 meter lang, 27 meter bred og ha plass til til 2000 passasjerer og 500 biler.

Danske Scandlines har bygget om fire av sine Tysklands-ferger til hybriddrift. De to største er 142 meter lange og har plass til 1140 passasjerer og 364 biler. De har i tillegg 500 meter kjørefelt for trailere samt togspor om bord.

Industriaktører reagerer med vantro: Bestiller nye Kystvakt-skip basert på gammelt design

Kamp om avgangstid

Sandefjord kommune utlyste konkurranse om de mest attraktive avgangstidene ved terminalen i byene.

Den som hadde det mest miljøvennlige tilbudet, ville vinne. Også Fjordline har en ferge mellom Sandefjord og Strömstad.

Fjordline-fergen MS «Oslofjord» ligger 9,5 timer på landstrøm hver natt, men ikke ved terminalen.

Color Line vil benytte landstrøm, samt lade ved terminalen i sentrum av byen. Det betyr at alle Color Lines ferger slår av hoved- og hjelpemotorer når de ligger til kai i de norske havnene selskapet betjener, det vil si Oslo, Larvik, Kristiansand, og fra 2019 også Sandefjord.

Ambisjoner og skryt

– Vi har ambisjoner om å være ledende innen europeisk nærskipsfart, og «Color Hybrid» er et nytt bevis på dette, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Rederiet skryter av regjeringens maritime politikk.

– Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip registrert i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor. Satsingen på nytt skip med ny miljøteknologi skjer blant annet fordi selskapet gjennom regjeringens maritime strategi har fått tilnærmet like rammevilkår som sine konkurrenter i Norden, sier Kleivdal i en melding.

Fra september kreves det i alle nye skip: Den norske løsningen er den eneste som er godkjent i USA

Omstilling i Ulsteinvik

Ulstein SX 195 - konstruksjonsskip for offshore vindfarmer. Det 93,4 meter lange og 18 meter brede skipet med X-Bow og X-Stern skal bygges ved Ulstein verft for nederlandske Acta Marine. Foto: Ulstein Design & Solutions

Verftssjef Krsitian Sætre i Ulstein Verft sier at avtalen med Color Line bekrefter at verftet har klart omstillingen fra offshore til flere markedssegmenter.

Avtalen ble offentliggjort bare timer etter at Ulstein annonserte en kontrakt for bygging av et DP2 konstruksjonsstøttefartøy (CSV) for det nederlandske selskapet Acta Marine B.V.

Skipet med design tilpasset offshorevindservice-markedet, er av typen SX195 frå Ulstein Design & Solutions AS.

I tillegg får det en ny kran med 3D-demping, det vil si for både vertikal- og horisontalbevegelser. Kran og gangvei for overføring av personell til vindturnbin, er utviklet og leveres av nederlandske SMST.

Ulstein verft har fra før sikret seg kontrakt på bygging av en 88,5 meter lang luksus ekspedisjonsyacht samt ombygging av et ekspedisjonsscruiseskip.