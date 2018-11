— Byton skal være noe helt annet enn det vi omtaler som bil i dag

Få elbiler er omfattet av så mye nysgjerrighet som europeisk-kinesisk-amerikanske Byton. De vil knapt kalle dette en bil, men den neste smarte dingsen.

Vi møtte selskapets europeiske markedssjef, dr. Hanna Schumacher, på Kongsberg Technology Summit, hvor hun fortalte om selskapet like etter at Telenor hadde vært på scenen og åpnet Nordens første 5G testnett.

I Beijing: Utstillingsmodellene blir stad mer like de bileene de skal selge i Kina fra neste år Foto: Byton

— Vi har presentert en prototype av Byton M-Byte mange steder rundt om i Europa det siste halvåret. Spørsmålene har vært veldig ulike i de forskjellige byene, men da vi kom til Oslo i sommer dreide det seg aller mest om når vi kunne begynne leveringene. Det er tydelig at nordmenn ser fram til å kunne få bilen, sier hun.

Tenke bilen på nytt

Hun understreker at Byton er forskjellig fra de fleste andre elbiler. Også fra Tesla.

De har tenkt mobilitet på nytt og vil gi kundene en helt ny opplevelse i den mobile smarte dingsen.

— Byton handler om å være smart, elektrisk og autonom. Dette er noe helt annet enn det vi omtaler som bil i dag og det er det mange grunner til, understreker hun.

Byton har store planer om å endre måten vi transporteres på. Bilen, om vi tør kalle den det, skal ha et nytt og mye bedre grensesnitt både for fører og passasjerer. Den skal ha svært god nettilkobling og det er over og ut med bilnøkkelen.

Bilen kjenner igjen brukerne som en moderne mobiltelefon. Sikkerheten skal være bedre, både den fysiske, men fremfor alt den digitale. Og alt skal være tuftet på maskinlæring. Bilene er koblet til nettskyen som skal prosessere informasjon og stå for kontinuerlig forbedring.

Ikke bare føreren

Neste bil ut: BYTON K-Byte er modelle nummer to. Den er en sedan og vil fås med enda mer avansert autonomi. Foto: Byton

— Vi snakker ikke bare om føreren i en Byton. Vi tenker like mye på de andre som sitter i den. Alle har sin egen skjerm som de kan konfigurere som de vil, enten det er å lese epost, se på en film, se på et kart, eller noe annet. Brukerne, enten de sitter i førersetet, i et passasjersete, eller i en annen Byton for den del, blir gjenkjent. Så blir alt konfigurert i henhold til deres preferanser automatisk, sier hun.

Selskapet har også tenkt på hvordan folk i bilen kan ha best mulig kontakt. Forsetene kan roteres litt mot hverandre slik at det blir litt hyggeligere.

Det høres kanskje ikke bra ut når føreren sitter litt på skrått i forhold til kjøreretningen, men med tilstrekkelig autonom kjøring vil det fungere.

Autonom

Skal de redefinere autonomi så trengs det autonome biler. Fullt utbygget vil det først komme i den neste modellen de jobber med, K-Byte.

Her skal de ha en sensorpakke som kan virkeliggjøre nivå 4 og 5 autonom kjøring. I nivå 5 er det bilen som gjør alt og man kan ta seg en lur i baksetet, eller bilen kan komme og hente deg selv.

Den første modellen på markedet, M-Byte, vil stoppe på nivå 3, men det er også temmelig automatisert. M-Byte er modellen som vil være utformet som en SUV og vil komme med både to- og firehjulstrekk og vil fås med en batteripakke til rundt 50 mils kjøring.

– Slike smarte biler er perfekt til bildeling og vi tror dette kommer til å endre bilmarkedet slik det ser ut i dag. Det åpner opp for mange nye måter å eie et kjøretøy på, sier hun.

Fordi kjøretøyene vil ha et vell av sensorer og hele tiden vil stå i kontakt med Bytons nettsky vil de kontinuerlig overvåkes med tanke på driftssikkerhet. Skulle systemet oppdage at det trengs vedlikehold vil det bli varslet i god tid.

– Systemet vi utvikler for preventivt vedlikehold er basert på AI-teknologi og vil utvikle seg over tid gjennom maskinlæring, sier hun.

Designet i Europa

Byton har sitt designsenter i München og det er her folk med erfaring fra europeisk bilindustri har fått boltre deg og tenke bilen på nytt. De som utvikler bilenes digitalteknologi sitter i Silicon Valley. Selve produksjonen skal foregå i Kina.

I dag er det 1200 ansatte i Byton fra mer enn 20 land, men tallet øker raskt. Spesielt når fabrikken skal i produksjon om et års tid. Den er ferdig bygget i Nanjing i Kina og nå begynner produksjonsmaskinene å komme på plass.

– Mens vi setter opp fabrikken har vi et mindre anlegg som bygger prototyper. I løpet av dette året skal vi ha rundt 100 prototyper på veien både i Kina og USA. Det er viktig å teste dem under alle forhold, ikke minst hvordan de oppfører seg under i streng kulde og veldig varmt klima, sier hun.

Ferdig på utsiden: Fabrikken, som vist på tegningen, er nå ferdig på tusiden. Nå skal produksjonslinjene monteres og i løpet av neste år blir de første bilene produsert. Foto: Byton

Når fabrikken kommer opp i full produksjon vil den ha en kapasitet på 300.000 biler i året. Det er summen av M-Byte, K-Byte og en større syvsetermodell de ikke har annonsert ennå.

Samarbeid

Byton har ikke tenkt å utvikle alt selv utenom selve designet og interiøret. De vil heller utvikle teknologi og komponenter i samarbeid med store leverandører.

Nylig inngikk de en avtale med Bosch som skal konstruere et helt nytt elektrisk drivsystem for dem. Autonomisystemet utvikles i samarbeid med Silicon Valley-selskapet Aurora. Den enorme skjermen som dekker hele bredden av dashbordet leveres av et kinesisk selskap.

Batteriene skal de få fra den kinesiske batterigiganten CATL, som også er en av investorene i Byton.

– Det å ha med CATL på laget gjør at vi ikke vil få leveringsproblemer på batterier. Det er et stort problem for mange bilprodusenter i dag som gjør at de ikke klarer å lage så mange elbiler som de gjerne skulle, sier hun.

Kommer i 2020

Kina er verdens største marked for elbiler så salget begynner her neste år. Det er stor etterspørsel etter elbiler i Kina for de har en litt spesiell incentivordning.

Mange steder er det vanskelig å få registrert en bil med stempelmotor. Kommer man med en elbil, derimot, får man skilt på dagen.

– Etter det åpner i salget i USA og vi kommer til Europa i 2020. Da kan jeg love at Norge skal være et prioritert marked, sier Schumacher.

Hun vil ikke si noe om prisen, men det har vært antydet at den billigste M-Byte med tohjulsdrift og et batteri på rund 70kWh vil komme på rundt 45.000 dollar.

– Det jeg kan si er at prisen på en fullt utrustet toppmodell med firehjulsdrift og 95 kWh batteri vil ligge under 100.000 dollar, sier hun.