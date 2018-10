Sverige tømmes for elbiler - får betalt to ganger for biler som eksporteres til Norge

I 2017 ble det bruktimportert tusenvis av elbiler til Norge. 20,5 prosent av alle elbiler som ble førstegangsregistrert var bruktimport.

At bilene er bruktimportert behøver ikke nødvendigvis bety at de i praksis er bruktbiler. Det kan reelt være snakk om nye biler, som bare er registrert i et annet land før de sendes videre til Norge.

Nå hevdes det at svært mange av elbilene som selges i Sverige i til syvende og sist er ment for eksport til Norge. Det kan være svært lukrativt.

Det var Tesla Club Sweden som på sine nettsider tidligere denne måneden fremsatte påstanden om at svenske elbiler i stor stil selges til Norge.

Leases for støtten før de eksporteres til Norge

De tilbys først svenske kunder med en kort leasingperiode på så lite som ett år.

Leasingselskapene kan da inkassere såkalt «Supermiljöbilspremie», som for en elbil kan være inntil 40.000 svenske kroner (36.600 NOK). Fra og med i sommer, ble øvre beløp økt til 60.000 kroner gjennom en ny insentivordning.

Når leasingperioden er over, kan bilen selges som eksportbil til Norge. De har da både fått støtte, og kan selge bilen for mer enn de ville fått betalt i Sverige.

Nettstedet viser til data de har fått gjennom tjenesten Car.info, som viser at det brukteksporteres stadig flere elbiler til Norge. Car.info henter sine tall fra offentlige registre i Sverige.

Kia Soul Electric er en bil som har blitt bruktimportert i stor stil til Norge fra Tyskland. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

I perioden oktober 2017 til og med september 2018 ble det eksportert 898 elbiler fra Sverige til Norge, skriver Tesla Club Sweden. Om alle disse bilene har fått supermilljöbilspremie på 40.000 kroner, har den svenske staten punget ut 36 millioner svenske kroner i støtte til biler som sendes over grensen.

Dette er ikke en stor andel av elbilene som selges i Norge, men derimot en stor andel av elbilene som selges i Sverige.

Leaf eksporteres i stor stil

Det er Nissan Leaf som eksporteres mest; 535 biler mellom oktober 2017 og september 2018, skriver nettstedet. Deretter 102 e-Up og e-Golf, 92 Hyundai Ioniq og 71 BMW i3.

Enkelte måneder eksporteres det flere Nissan Leaf til Norge enn det registreres nye i Sverige.

Dette gjør at det nesten ikke er brukte elbiler tilgjengelig på det svenske bilmarkedet. På Blocket.se, en tjeneste tilsvarende Finn.no, er det i skrivende stund 480 brukte elbiler til salgs. I Norge er tallet 3120 biler, i et bilmarked som er vesentlig mindre.

Det er det naturlig nok mange årsaker til – elbilandelen i Sverige er langt unna den norske. Men for svensker som vil kjøpe en elbil til en grei pris, er mangel på brukte biler et hinder.

Importerer brukt til Sverige

Det gir utslag som import av brukte elbiler fra andre land. Leder for den svenske elbilistforeningen Elbil Sverige, Magnus Johansson, sier til TU Elektrisk at han kjenner til at det er en del brukte Nissan Leaf importert fra Frankrike.

Johansson bekrefter at situasjonen er slik Tesla Club Sweden skisserer.

– Bakgrunnen er at det er en del leasingselskaper som eier bilene i Sverige i to-tre år, så selger de dem til bilhandlere i Norge. Da får de høyere pris og bedre betalt, sier Johansson.

Relativt sett er prisene høyere i Norge, for uten moms er bilene billigere i Sverige. Siden det ikke er noen importskatt på bilene til Norge, lønner det seg å sende elbilene vestover.

Johansson sier at han forstår forretningsmodellen, men syns på vegne av Elbil Sveriges medlemmer at det er leit at det er vanskelig å få tak i brukte elbiler til overkommelige priser.

Leasingselskapet sitter igjen med gevinst

Elbilstøtten i Sverige, som nylig ble justert opp til 60.000 kroner, betales tilbake til kjøperen i form av en skatterabatt når eieren har hatt bilen i et halvt år. Denne støtten er det da leasingselskapet som får.

Johansson forteller at mange leasing-elbiler ikke kan kjøpes ut, fordi leasingselskapet allerede har solgt bilene før leasingperioden er over.

Han mener situasjonen er som den er, men at den kommer til å løse seg med tiden.

– Om jeg var i regjering hadde jeg kanskje sagt at om bilene eksporteres innen fem år, så må man betale tilbake. Men jeg syns ikke noe om å legge hindre i veien for handel heller, sier Johansson.

Men for svenske skattebetalere er det kanskje ikke den smarteste ideen, å gi støtte til produkter som så kan eksporteres skattefritt, mener han.

Situasjonen er ikke unik for Sverige, påpeker han. Johansson viser til at det i Nederland er svært attraktivt å eksportere brukte biler med forbrenningsmotor til Tyskland, siden man får bedre betalt for dem der.

Ekstraordinær situasjon i Norge

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen. Bilde: Aksel Jermstad / elbil.no

Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen, mener at det må være opp til svenskene å endre på systemet sitt dersom de ønsker å tette «elbillekkasjen» til Norge.

Situasjonen vi har i Norge med lange ventelister er ekstraordinær, påpeker han.

Han viser til at det bruktimporteres biler fra mange land i Europa generelt.

Haugneland mener at løsningen på bruktbilmangel i Sverige og lange ventelister på elbiler i Norge ligger hos bilprodusentene. De klarer ikke å dekke etterspørselen i dag, og med større elektrisk markedsandel i andre land blir det neppe bedre med det første.

– Markedet spekulerer. Bilene med lange ventelister blir solgt dyrere enn det de koster nye mot rask levering. Folk er villige til å betale for å slippe å stå på venteliste, sier han.

– Det er en uholdbar situasjon for dem som ønsker å bytte til elbil, og for markedet generelt. Det er bare feil, og vi retter fingeren mot bilprodusentene som må få opp produksjonsvolumet raskt, sier han.