BYD-sjefen: – Vi velger Norge fordi nordmenn er opptatt av skiftet til elbil

I år kommer et nytt bilmerke på veiene i Norge. BYD har til nå vært en av leverandørene av elektriske busser til offentlig transport her i landet, men snart kommer det personbiler, varebiler og lastebiler i tillegg.

BYD er ikke blant gigantene i bilindustrien, men de har lenge vært blant de største i elbilmarkedet globalt.

Det til tross for at personbilene deres for det meste bare har vært tilgjengelige i Asia.

Til Europa via Norge

BYD har vært størst i salgsvolum siden 2016, men Tesla har fulgt tett. Først i 2019 ble de forbikjørt av amerikanerne. Det kan endre seg, særlig om de får fotfeste i bilmarkedet i Europa.

Norge er veien til det målet, og er det første markedet de introduserer elbiler i vanlig salg i Europa. Årsaken er åpenbart at Norge har kontinentets høyeste elbilandel.

– Etterspørselen etter disse kjøretøyene er høyere i Norge, ikke bare på grunn av at infrastrukturen er bedre, men også fordi folk er svært velinformerte og opptatt av behovet for å skifte fra dieselkjøretøy til nullutslippsløsninger. I tillegg har Norge et omfattende ladenettverk som gjør landet mer attraktivt og gjør det mer praktisk å sette i gang skiftet til elbiler, sier administrerende direktør for BYD i Europa, Isbrand Ho, til Teknisk Ukeblad.

Han mener også at BYD har et godt omdømme i Norden på grunn av store leveranser av elektriske busser.

Til sammen gjør det Norge til det logiske stedet å starte, forklarer han.

Investerer i teknologiutvikling

Vi spør hva de forventer å lære av å lansere personbilene sine i Norge. Ho omtaler det som et prøveprosjekt, som har som mål å sørge for at bilene gjør det bra i markedet her.

– BYD investerer konsekvent i innovasjon og teknologiutvikling. Vi ønsker å sørge for at at denne investeringen er i tråd med kundenes behov, og tilpasset utviklingen i infrastrukturen. De neste årene vil være avgjørende for å forstå hvordan elbilmarkedet og infrastrukturen vil utvikle seg, og BYD må være forberedt på dette, sier han.

Isbrand Ho, fotografert i forbindelse med markering av at BYD har vært i Europa i 20 år. Foto: BYD

Han forteller at de har mer enn 25 års erfaring med forskning og utvikling innen batteriteknologi, og har jobbet med en rekke batterikjemier og eksotiske batteriteknologier.

– Med mer enn 30.000 FoU-ingeniører fortsetter vi å finne måter å sørge for at batteriene vi produserer er sikre og at kundene kan stole på produktene våre, sier han, og legger til at det er dette som har gjort at BYD stikker seg ut i konkurransen.

Hard konkurranse

Samtidig legger han ikke skjul på at de er klar over at det europeiske markedet har en av de høyeste gradene av ekspertise og konkurranse når det kommer til ingeniørkunst, forskning og utvikling.

Derfor legger de stor vekt på sine europeiske forsknings- og utviklingsgrupper, og sitt europeiske designsenter. Her har de samlet grupper med erfarne mennesker som skal sette BYD i stand til å tilpasse strategien som skal hjelpe dem med å bygge fremtidens økosystem for nullutslippskjøretøy, forklarer han.

BYD har ikke bare elbiler i produksjon. De lager både biler med forbrenningsmotor, og hybridbiler. For kineserne er fremtiden elektrisk, så de har ingen planer om introdusere biler med forbrenningsmotor i Europa. Dermed blir det kun elbiler.

Lager alt selv

Ho sier at BYD er den første og eneste bilprodusenten som produserer egne drivlinjer, batterier, motorer og motorkontrollsystemer, og at all erfaringen de har gjort seg peker mot en fremtid hvor det gir mest mening å hovedsaklig fokusere på å utvikle elbiler.

For eksempel er det BYD selv som eier hele produksjonskjeden for batteriene de lager, fra råmaterialer til ferdig produsert batteri. Til sammenligning har Tesla egen batteriproduksjon, men det er Panasonic som utvikler og produserer cellene de bruker. Produsenter som Volkswagen kjøper sine celler fra aktører som LG Chem og Samsung SDI.

Ho mener at BYDs integrerte løsninger gir dem fordelen av at kundene kan være sikre på at kjøretøyene og batteriene er tilpasset hverandre, og at de får den nyeste tilgjengelige teknologien.

Det europeiske personbilmarkedet er allerede relativt mettet. Vi spør hvilke forventninger BYD har til salgstall og markedsandeler.

Ho sier at de mener det er for tidlig å snakke om spesifikke tall, men at de har som mål at deres nye elbiler skal bli tatt godt imot av markedet og kundene i Norge, med en god markedsandel.

– Vi er trygge på produktene våre, og vi håper at kundene vil ha tiltro til dem på samme måte.

Lover ingen nye personbiler nå

Foruten Tang, har BYD nylig introdusert modellen Han, som skal komme i salg i Kina i juni. Denne vil så vidt vi forstår også komme i salg i Norge på et tidspunkt, men inntil videre har verken BYD eller den norske importøren RSA bekreftet at det vil skje.

BYD Han kommer på markedet i sommer, og blir første el med Blade Battery-teknologi. Foto: BYD

Ho er heller ikke klar for å komme med noen kunngjøring om Han.

– Den første og eneste personbilen lansert og som være tilgjengelig for det norske markedet er andre generasjon BYD Tang SUV. Foruten BYD Tang, varebilen og de andre nye elektriske lastebilene, er det ingen nye kjøretøy som skal introduseres nå, sier han.

BYD Han er en bil med europeisk snitt i designen, og BYD har allerede signalisert at bilen vil komme til Europa med en pris i området 45-55.000 euro.

Inntil bilen eventuelt kommer hit, må norske kjøpere altså nøye seg med SUV, varebil eller lastebil. Sistnevnte inkluderer elektriske 7,5 og 19 tonns lastebiler, og en terminaltraktor. Ho forteller at strategien er å tilby et bredt utvalg nullutslippskjøretøyer som kan bidra til å bygge omdømme.

1000 biler

Det er RSA som skal importere alle produktene til Norge. De har i samarbeid utviklet en modell for salg, ettersalg og deleleveranse.

– Vi stoler på at RSA, som en av de mest erfarne bilimportørene i regionen, har den nødvendige infrastrukturen på plass for å støtte kunder og gi dem den beste totalopplevelsen av merkevaren. Dette er en særdeles spennende tid i BYDs historie, og vi er glade for at RSA har blitt med oss på denne reisen, sier Ho.

RSAs administrerende direktør Frank Dunvold har tidligere sagt til Teknisk Ukeblad at de planlegger å ha god tilgang på biler til norske personbilkunder.

Modellen som er valgt i Norge er å importere og lagerføre et større antall ferdigkonfigurerte biler. I første omgang har de lagt inn en ordre på 1000 biler, som skal være leveringsklare mot slutten av året.

Ambisjonen er kort leveringstid. BYD Tang skal koste et sted mellom 500.000 og 600.000 kroner her i landet.