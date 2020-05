BYD kommer med elektrisk sedan

Kinesiske BYD annonserte nylig sine intensjoner om å lansere biler i Europa, med Norge som første marked. Nå følger de opp med å introdusere nok en bil som skal eksporteres til vår del av verden.

Den elektriske sedanen Han er en helt ny modell, som skal komme i salg i Kina i sommer. Den skal koste fra 45.000 til 44.000 euro når den lanseres i Europa.

Alle detaljer er ikke presentert, men bilen skal komme i varianter med en og to motorer. En motor gir en maksimal effekt på 160 kilowatt, mens to motorer og firehjulstrekk gir 163 kilowatt i front, 200 kilowatt bak, og en null til hundre-tid på 3,9 sekunder. Ingen sedat kinabil, med andre ord.

Rekkevidden er oppgitt til 605 kilometer, men dette etter NEDC-målemetoden. Vi tipper en WLTP-rekkevidde i området 450 kilometer.

BYD Han Batteri: LFP

Rekkevidde: Inntil 605 km NEDC (WLTP ukjent)

Motor: 163 kW/163+200 kW LxBxH: 4,98 x 1,91 x 1,49 m Pris og tilgjengelighet i Norge ukjent. Lanseres i Kina i juni.

BYD Han er for øvrig utstyrt med et avansert førerstøttesystem kalt DiPilot, som vi forstår skal være på nivå med Teslas Autopilot-system. Den skal støtte 5G, og vil trolig være utstyrt med et infotainmentsystem fra Huawei.

Ny batteriteknologi

Bilen hevdes å ha topp moderne teknologi, blant annet BYDs nye Blade-batteri.

Blade ble lansert tidligere i vår, og er ifølge BYD utviklet for å være spesielt trygt. Det skal ikke være fare for såkalt «thermal runaway», som er en kjedereaksjon som kan føre til overoppheting og brann.

BYD Blade-batteriet er utviklet for å være så sikkert som mulig. Illustrasjon: BYD

Dette demonstrerte de ved å slå spiker igjennom en batteripakke. Ingen røyk eller overoppheting ble observert, og overflatetemperaturen kom opp i 60 grader. Andre litium-baserte batterier de har testet på samme måte skal ha tatt fyr eller hatt overflatetemperaturer opp mot 400 grader.

Men dette er altså ifølge tester utført av produsenten selv.

Koboltfritt

I tillegg skal dette batteriet, basert på litium-jern-fosfat-kjemi (LFP), ha spesielt høy energitetthet. Plassutnyttelsen hevdes å være 50 prosent høyere enn tilsvarende batterier. De har gjort hver celle lengre og tynnere, og de fungerer dessuten som en strukturell komponent i batteripakken.

Hovedfokus har imidlertid vært å sørge for at batteriet er sikkert. LFP-kjemien er for øvrig fri for det omstridte grunnstoffet kobolt.

Kraftelektronikken om bord er basert på silisiumkarbid, som sørger for høyere virkningsgrad, og dermed mindre forbruk.

Bilen er bygget på en ren elbilplattform utviklet av BYD. Den hevdes også å bli den sikreste elbilen på markedet når den kommer. Størrelsesmessig er den noen centimeter lengre enn Tesla Model 3.

BYD Han. Foto: BYD

Euro-premium

Bilen skal være designet designet og bygget med tanke på at den skal oppleves som en europeisk premiumbil. Hvorvidt de har lykkes gjenstår å se, men det er verdt å merke seg at designsjefen i BYD er Wolfgang Egger, som tidligere var sjefsdesigner i Audi. Han står også bak designen til Alfa Romeo 8C, og var sjefsdesigner for det italienske bilmerket fra 1993 til 1998, og fra 2001 til 2007.

Interiøret skal være i premiumklassen. Foto: BYD

Eggert har også vært sjefsdesigner hos Seat, og blant annet designet Seat Ibiza. Hos Audi var han ansvarlig for å utvikle designspråket som i dag er uttrykt i modeller som for eksempel Audi E-Tron.

BYD Han skulle opprinnelig presenteres på bilmessen Auto China i april. Denne ble avlyst på grunn av Covid-19, og er foreløpig utsatt til slutten av september.

Vi har i skrivende stund ikke noen opplysninger om når den kommer til Norge. Her i landet er det importøren RSA som skal importere SUV-en BYD Tang, og dermed også BYD Han.