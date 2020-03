Dette elbil-batteriet kan ikke brenne 

Branner i elbilenes batteripakker er langt mindre utbredt enn det enkelte har fryktet. Men det kinesiske teknologiselskapet BYD, som blant annet produserer elektriske biler (og fem millioner ansiktsmasker hver bidige dag) har likevel gode nyheter å komme med.

Brann- og eksplosjonssikkert

BYD Han kommer på markedet i sommer, og blir første el med Blade Battery-teknologi. Foto: BYD

BYD – som står for Build Your Dreams – har utviklet en batteriteknologi de kaller Blade Battery. Kineserne mener at deres nye batteriteknologi vil redefinere sikkerhetsstandarden for hele batteriindustrien, og at batteriene er så brann- og eksplosjonssikre at de ikke trenger å bygges inn i kostbare sikkerhetsbur. Dette betyr at elbiler med Blade Battery skal være langt mindre utsatt for brann enn dagens elbiler.

Oppsiktsvekkende tester

Ved såkalte nail penetrations tests, der batteriene blir gjennomhullet av bor eller stålnagler, skal et litiumbatteri av NMC-typen ha utviklet over 500 varmegrader og blitt utbrent. Samme tester utført på litium-jernfosfat-batterier skal ikke ha resultert i åpne flammer eller røyk, men ga batteriene en overflatetemperatur på mellom 200 og 400 grader Celsius. Når de samme testene ble gjort med Blade Battery, skal det ikke ha blitt utviklet verken røyk eller flammer – og overflatetemperaturen holdt seg mellom 30 og 60 varmegrader, ifølge BYD.

Batteriene skal også ha blitt smadret, bøyd og varmet opp til 300 grader – uten å ta fyr.

Slik har BYD eggtestet tradisjonelle elbilbatterier mot Blade Battery. Foto: BYD

På veien i juni

Men brann- og eksplosjonssikkerhet er ikke alt. Ifølge BYD skal Blade Battery-teknologien også kunne pakkes langt tettere enn dagens litium-jernfosfat-batterier, noe som åpner for mer kompakte batterier og/eller lenger rekkevidde.

Ifølge BYD skal de være i dialog med flere bilprodusenter om bruk av den nye teknologien. Første bil på veien med Blade Battery blir likevel fra egne rekker: Når selskapets elektriske toppmodell Han kommer på markedet i sommer, skal den utstyres med Blade Battery-teknologi.