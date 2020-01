– Elbiler har et ufortjent dårlig rykte

Storbrannen på Sola startet likevel ikke i en elbil, slikt man har kunnet lese i flere medier – ifølge en pressemelding fra Sør-Vest politidistrikt var en eldre Opel Zafira diesel årsak til brannen.

Men i et intervju med TV 2 uttrykker kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige Skadeforsikring stor bekymring for konsekvensene av brennende elbiler i et parkeringshus.

– Det som skjedde på Sola, har vi fryktet i lang tid. Det er en forferdelig hendelse, men ikke overraskende, sier Rysstad til Teknisk Ukeblad.

– Elbilbatteriene utgjør den største brannfaren når det først går galt, sier Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. Foto: Gjensidige

– Batteriene stor brannfare

Bekymringen gjelder spesielt elbilenes batteripakke. Rysstad mener at det ikke er så viktig hvilken type bil brannen startet med, og at det i et parkeringshus alltid vil være mange elbiler som brannen kan spre seg til.

– Brann i elbiler er ikke et stort problem isolert sett. Men batteriene i elbiler utgjør den største brannfaren når det først går galt, sier Rysstad.

Han understreker at det ikke er større sjanse for at en elbil begynner å brenne, men hvis det først skjer så kan det bli ille. Spesielt i parkeringshus, som på Sola.

– Der er det stor spredningsfare, det er masse biler på ett sted, og mange av disse vil være elbiler. Når det først tar fyr i batteriene, så har man ikke slukkemidler. Flere og flere parkeringshus blir tilrettelagt for elbiler, og det er positivt. Men du kan også se for deg en lang rekke med elbiler, og hvis batteriene først tar fyr og det sprer seg, så kan konsekvensene bli enorme. Parkeringshus er trange, så brannvesenet kommer ikke inn med biler, det kommer til å være sot overalt og vanskelige arbeidsforhold, sier Rysstad.

– Hvis det i det hele tatt kommer noe godt ut av brannen på Sola, så er det kanskje en økt bevissthet, sier Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige skadeforsikring.

– Uheldig av Gjensidige

– Selvsagt skal man frykte brann i parkeringshus. Men den frykten bør gjelde alle biler – siden alle biler brenner, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Hun er lite begeistret over Rysstads utspill.

– Uheldig at Gjensidige-sjefen skaper inntrykk av at elbiler er brannbomber, sier Christina Bu i Norsk Elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

– Det er uheldig at Gjensidige-sjefen skaper inntrykk av at elbiler er utrygge brannbomber. Tvert om er det svært vanskelig å starte brann i et elbilbatteri med ytre varmekilder, og eventuelle branner i elbil utvikler seg saktere. Man bør heller ikke skape et inntrykk av at brannvesenet ikke kan gjøre noe dersom en elbil først brenner, sier Bu.

Hun avviser at elbiler at mer utsatt for brann enn fossilbiler.

– Fossildrevne biler, særlig bensinbiler, blir fortere overtent enn elbiler. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført tester som viser at det er svært vanskelig å starte brann i et elbilbatteri med ytre varmekilder. Det er riktig at elbil brenner annerledes, derfor er det viktig at brannvesenet har kompetanse på elbil, sier Christina Bu i Norsk Elbilforening.

– Lav risiko

Bu får støtte av Sigurd Folgerø Dalen, som er fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat.

-Elbiler tar ikke oftere fyr enn bensin- og dieselbiler. Snarere tvert imot, sier Dalen.

Han sier at det skal ganske mye til før det tar fyr i elbilenes batteripakker.

-Hvis det skjer, så er det gjerne en følge av at det har skjedd en kollisjon eller en ytre påvirkning. Det skal også mye til at en brann smitter over på en elbil, og at batteripakken i denne tar fyr, sier han.

– Utfordringen er at når batteriet først har tatt fyr, så er det vanskelig å få slukket brannen.

– Hvilke rutiner har dere når dette skjer?

– Rutinene er å få slått ned flammene, og om mulig å få bilen bort fra annet brennbart materiale. Batteripakken må rett og slett brenne ut.

Dalen viser til den klassiske branntrekanten, der at man skal fjerne brennbart materiale, hindre oksygentilførsel eller dempe temperaturen.

– Alle disse er vanskelige når det gjelder et brennende batteri. Ideelt sett skulle vi ha senket bilen ned i vann, men det er praktisk vanskelig, sier Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat.

– Ufortjent dårlig rykte

– Elbiler har et ufortjent dårlig rykte, sier Andreas Sæter Bøe.

Han er sivilingeniør og forsker ved Rise Fire Research, og har forsket mye på brannfarene ved litiumbatterier.

– Elbiler har et ufortjent dårlig rykte, sier forsker Andreas Sæter Bøe ved RISE Fire Research. Foto: RISE Fire Research

– Kunnskap vi har fått de siste årene viser at brannfaren ved elbiler ikke er så stor som vi først trodde. Batteripakkene i bilene er godt beskyttet. Ved branner som starter utenfor batteriet – som den på Sola – kan det ta lang tid før batteriet tar fyr, nettopp fordi batteripakken er godt beskyttet.

Bøe viser til en Tesla-brann i Kristiansand for noen år siden.

– Det var den første elbilbrannen som fikk mye fokus i Norge. Bilen sto til lading da brannen skjedde. Da Gjensidige fikk undersøkt bilen etterpå, viste det seg at kun en liten del av batteripakken hadde brent – selv om bilen var fullstendig utbrent, sier Bøe.

Han understreker at Tesla-episoden er en av få branner man kjenner der brannen har startet ved lading.

– Mange sikkerhetsbarrierer

– Vi vet at bilbranner gjerne skjer med eldre biler, og elbilflåten er ganske ny, sier han.

-Vi kjenner veldig få tilfeller der bilbrannen har startet i batteriet. Men ved ytre varmekilder, som hvis nabobilen brenner, vil en elbil antenne like fort som en bensin- eller dieselbil – utsiden av bilene består av de samme brennbare komponentene; plaststøtfanger, lakk, dekk osv., sier Bøe.

Omfanget av brannen inkludert brannspredningen på Sola kunne like gjerne ha skjedd uavhengig om det var elbiler eller ikke til stede, sier sivilingeniøren, og viser til en brann i England i 2018, der 1400 biler brant opp i en tilsvarende brann i et parkeringsanlegg. I det tilfellet var det ikke elbiler til stede.

– Bilene har blitt bredere, og består av en større mengde brennbare materialer (eks. plast) enn tidligere, mens parkeringsplassene ikke har blitt bredere. Dette fører til mindre avstand mellom parkerte biler, noe som øker faren for at en brann sprer seg, sier Bøe.

– Hvis anlegget på Sola hadde vært sprinklet, ville brannen sannsynligvis bare ha omfattet et par biler.

– Skal ikke kunne spre seg

– Kan bilens batteripakke selvantenne? For eksempel hadde Samsung en mobil der litiumbatteriet selvantente?

– Det har vært flere tilfeller der batteriet har begynt å brenne av seg selv. Dette kan skyldes feil i produksjonen. Litium-ion-batterier har en annen brannrisiko enn bensin og diesel, men det er noe elbilprodusentene er klar over. De legger inn mange sikkerhetsbarrierer, sier Bøe.

Han sier at et elbilbatteri består av mange battericeller, som er gruppert i moduler.

– Skjer det en brann i en enkeltcelle i en modul, skal ikke brannen kunne spre seg videre til en annen modul, sier Bøe.

Han understreker at hvis det tar skikkelig fyr i elbilbatterier, kan disse brannene være vanskelige å slukke med vann og skum.

Trøblete å slukke

-En vanlig brann kan slukkes ved å fjerne oksygen. En forskjell er at brennende batterier kan produsere sin egen oksygen. Siden batteriene er så godt beskyttet, kan det være vanskelig å komme til cellene med vann. Samtidig er ikke oksygenmengden som frigis tilstrekkelig til å få en fullstendig forbrenning. Man trenger gjerne en ytre lufttilførsel for at batteriet skal brenne helt opp, sier Bøe.

Ytre påkjenninger kan gjøre batteriene mindre trygge.

– Alle typer ytre påkjenninger, som støt, vibrasjoner og varme, kan bidra. Fulladede batterier er mer utsatt enn de som er utladet. Denne problematikken finner man gjerne på gjenvinningsstasjoner. Batteriene som samles opp her har vært gjennom et helt livsløp med vibrasjoner, fukt og andre ytre påkjenninger. Dette kan bidra til å gjøre batteriene ustabile, og iblant skjer det at et batteri tar fyr.

– Er det økt brannfare under lading?

– Så fremt ladingen er satt opp riktig, har vi ikke grunnlag for å si at lading øker brannfaren. Et unntak er ved bruk av skjøteleding. Det har vært tilfeller der folk har ladet elbilen med skjøteledning eller en kontakt som ikke har vært trygg, sier forsker Andreas Sæter Bøe ved Rise Fire Research.

Mer redd for salt

Ifølge Gjensides forsikringskonkurrent If utgjør elbilene ingen økt brannrisiko.

– Det har vært en markant økning i bilbranner de siste årene, men dette gjelder ikke spesielt elbiler, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Derimot ser han tre årsaker til økningen:

1) Moderne biler er som nettbrett på hjul, med mer elektronikk og kontaktpunkter som kan skape problemer.

2) Økt salting på veiene, som kan bidra til korrosjon på kontaktpunktene.

3) På moderne biler er det vanskelig for private å ta motorvask. Det kan føre til økt oljesøl i motoren, som er uheldig hvis det kommer i kontakt med elektriske kontakter.