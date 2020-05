Kineserne lanserer elektrisk små-SUV i Norge

Den kinesiske bilprodusenten BYD planlegger å utvide tilbudet av biler i Europa i år, og lanserer sine første biler for personbilmarkedet i Norge.

Innen utgangen av året er planen at den elektriske mellomstørrelses-SUV-en Tang EV600 skal selges i landet. Bilen, som allerede selges i Kina, tilbys med forhjulstrekk og firehjulstrekk, og motoreffekt på henholdsvis 180 og 360 kilowatt.

Batteriet har en kapasitet på 82,8 kilowattimer. BYD har ikke oppgitt noen rekkevidde etter WLTP-kjøresyklus, men opererer med den utdaterte NEDC-metoden, og angir 520 og 500 km rekkevidde for de to utgavene.

Det er uklart om begge skal tilbys i Norge.

Prisene er foreløpig ikke kjent, men Tang EV600 koster tilsvarende 375.000 kroner etter subsidier i Kina.

Har også varebil på blokka

En varebil skal også være i modellutvalget i Norge. Foto: BYD

BYD planlegger også å introdusere en elvarebil, og ulike elektriske lastebiler.

Det er ikke tilfeldig at BYD velger Norge som det første europeiske markedet der de introduserer elbiler for personbilmarkedet. I pressemeldingen oppgir produsenten den gode infrastrukturen og det modne elbilmarkedet som årsak.

Etter en evaluering av salget her vil BYD vurdere å utvide tilbudet til andre land i Europa.

BYD er den foreløpig siste i rekken av kinesiske bilprodusenter som eksporterer elbiler mot vest. Nylig ble det klart at Guangzhou Xiaopeng Automotive Technology skal lansere elbilen Xpeng G3 i Norge.

Ikke en nykommer

BYD er ingen nykommer i bilverdenen. De er blant de store produsentene av elektriske busser, som blant annet er i bruk i Norge. De er dessuten verdens nest største produsent av elbiler, etter Tesla. En stund var BYD den største.

BYD E6 har blitt solgt til flåteoperatører i flere land i Europa. Bilde: Per Erlien Dalløkken

De har solgt personbilen BYD e6 til flåteoperatører i Europa i flere år.

I et intervju med Teknisk Ukeblad i 2016 sa en representant for BYD i Europa at de ikke hadde noen personbilsatsing i Europa ettersom de manglet et servicenettverk. Planen var den gangen å utvikle dette, for å selge ulike lavutslippsbiler.

Det skulle altså gå fire år før det kom på plass.