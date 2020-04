Ny kinesisk SUV kommer til Norge i år

Den nye SUV-en Xpeng G3 skal selges i Norge, og det er Zero Emission Mobility AS som skal stå for salget. Tidligere Mercedes-forhandler Autoco står bak selskapet, som eies 50 prosent sammen med Greenway Motors, skriver Bilbransje24.no.

Forhandleren har butikker i Bodø og Lørenskog, men salget av bilen skal i hovedsak foregå på nett.

Xpeng G3 er produsert av Guangzhou Xiaopeng Automotive Technology, også kjent som Xiaopeng Motors eller bare Xpeng. Bilen kommer i to utgaver, G3 400 og G3 520, etter rekkevidden i NEDC-tall.

Xpeng G3. Foto: Xpeng

At rekkevidden er oppgitt i NEDC-tall betyr i realiteten er lavere enn 520 eller 400 kilometer. Den norske importøren oppgir 450-460 kilometer rekkevidde.

Bilen har en relativt moderat akselerasjon på 8,6 sekunder til 100 km/t, og en motor som yter 145 kW og 300 Nm på forhjulene.

Lang rekkevidde til Norge

Det er kun utgaven med lengst rekkevidde som skal selges i Norge, ifølge Espen Strømme, daglig leder i Zero Emission Mobility til Bilbransje24.

Denne bilen er utstyrt med et batteri på 66,5 kilowattimer.

Prisene er ikke offentliggjort, men i Kina koster en toppspesifisert G3 520 tilsvarende i underkant av 300.000 norske kroner.

Bilen er 4,45 meter lang, 1,82 meter bred og 1,61 meter høy. Egenvekt er oppgitt til 1636 kg. Den har fem seter, og rommer 380 liter i bagasjerommet. Med baksetene lagt ned øker det til 760 liter.

En utfyllende liste med spesifikasjoner er tilgjengelig på Xpengs nettsider.

Kommer til høsten

En typegodkjent bil er allerede på plass i Norge, og ytterligere to er på vei. Disse skal brukes til utstilling. Kundebilene kommer til høsten, skriver Bilbransje24.

En Xpeng G3-eier har lagt ut denne testen på YouTube.

Importøren sier ingenting om salgsmål, men sier de har som mål at Xiaopeng-bilen skal bli et vanlig syn på norske veier.

Bilen er allerede i salg i Kina, og har blitt testet av flere medier. Britiske Autocar skriver at bilens merkelige utseende kan tenkes å gjøre at enkelte vil styre unna, men at god rekkevidde og førerstøttesystemer på nivå med Tesla Autopilot vil friste.

Xpeng P7 lanseres i Kina før sommeren. Foto: Xiaopeng Motors

Om prisen blir lav vil det trolig ikke bli noe stort problem å selge en del av denne bilen i Norge.

Xpeng har for øvrig en sedan kalt P7 på vei. Denne skal ligge i prisområdet rundt tilsvarende 450.000 kroner. Hvorvidt den er planlagt importert vites ikke. Den skal komme i salg i Kina før sommeren.