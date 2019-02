Blir dette grunnlaget for Amazons elektriske varebiler?

Amazon pønsker smått på å etablere seg i bilindustrien. Det ser i alle fall slik ut, etter det nylig ble kjent av handelsgiganten har investert et betydelig beløp i elbiloppstarten Rivian.

Rivian klarte å skaffe 700 millioner doller i nye investeringer, som tilsvarer seks milliarder kroner, eller noe sånt som halvannen «Helge Ingstad».

Hvor mye Amazon puttet inn er ikke kjent, men det er snakk om et tresifret millionbeløp i dollar, ettersom det bare er to nye investorer i denne omgang, og Amazon er den største. Den andre er saudiarabiske Abdul Latif Jameel.

Pickup-utgaven har fem seter og lasteplan. Foto: Rivian

Amazon-sjef Jeff Bezos skal ifølge Reuters' kilder personlig ha tatt kontakt med Scaringe i fjor sommer for å uttrykke sin interesse for å investere i selskapet.

Det kan se ut til at Amazon velger en gradvis tilnærming til bilindustrien. Om de ønsket, kunne de gått direkte inn og overtatt selskaper, eller startet sitt eget.

Amazon snuser på bil

Dette er ikke den første investeringen Amazon gjør i biloppstarter. De har også gått inn med kapital i Aurora, et selskap som lager programvare for selvkjørende biler, og har kunder som Byton, Hyundai og Volkswagen på kundelisten.

Amazon har vært involvert i bilindustrien en stund. I 2016 lanserte de Amazon Vehicles, en portal hvor bilkjøpere kan skaffe informasjon om ulike bilmodeller.

Rivian R1S er en 5 meters SUV med sju seter og batteri på inntil 180 kilowattimer. Foto: Rivian

Inntil videre er det ikke mulig å kjøpe ny bil via Amazon, men mange venter at det er det neste naturlige steget.

Men å selge biler og å lage biler er to forskjellige ting. Så hvorfor er Amazon interessert i Rivian?

Amazon har ikke gått ut med noe informasjon om hvilke hensikter de har med investeringen. Men det trenger ikke være noe utpreget ønske om å selge elbiler til privatpersoner.

Elektrisk plattform

I stedet kan det tenkes at de ønsker å bruke Rivians elbilplattform, eller kjøretøyene de produserer, til leveranser. Amazon er en gigant innen netthandel, og har sågar etablert sitt eget flyselskap, Prime Air, som kun driver med frakt av gods.

Amazon er også verdens største Mercedes-Benz Sprinter-kunde, med 20.000 slike biler i flåten, eller i bestilling.

Rivian har utviklet sin egen plattform. Foto: Rivian

At de derfor skulle investere i teknologi som kan gi dem mulighet til å produsere egne varetransportbiler, kanskje autonome ved hjelp av Aurora-teknologi, er ikke utenkelig. Rivian har ikke utviklet teknologi for å gjøre bilene selvkjørende selv, og har tidligere vært åpen for å hente slik teknologi fra utsiden.

Den siste finansieringsrunden skal bidra til å sikre at bilene kommer i produksjon. Det er ventet å skje i 2020, ved selskapets fabrikk i USA.

Rivian er et ungt selskap i bilindustrien, etablert i 2009. De har lenge gjort lite ut av seg, før de lanserte en pickup og en SUV under bilmessen i Los Angeles i høst.

Kommer til Norge i 2021

Rivians kommunikajonssjef Ken Shuman sa i forbindelse med lanseringen at bilene skal komme i salg i Norge i 2021. De skal bli mulig å forhåndsbestille i Norge tidlig i år.

Selskapet ledes av «R.J.» Scaringe, en ingeniør i midten av 30-årene.

Amazons bilinvesteringer kan sette dem i stand til å konkurrere mot Tesla og General Motors i elbilmarkedet, sier Bryan Reimer, en researcher ved MIT AgeLab og assisterende direktør ved New England University Transportation Center til Forbes.

Reimer kaller det et veldig stort og strategisk trekk fra Amazon.

Før Rivian offentliggjorde investeringene, gikk det rykter om at General Motors var interessert i å kjøpe opp Rivian. De har inntil videre ikke investert. Det er ikke utelukket at det kan skje senere.

R1S har sju seter. Foto: Rivian

Om GM senere ønsker å investere i Rivian, og det viser seg å stemme at Amazons hensikt er å finne en teknologisk plattform til egne leveransekjøretøyer, kan et samarbeid være positivt for begge investorene.

Det kan vise seg å være positivt for GM å investere i Rivian-plattformen for å bygge egne biler. Det er imidlertid ikke kjent om de selv har en tilsvarende plattform eller har kommet langt i planleggingen.

Rivians plattform kan imidlertid vise seg å være en snarvei som kan gjøre GMs populære store biler, eller «trucks» som amerikanerne kaller det, elektriske.

Plattformen er bygget som et «rullebrett» med alt av motorer, batterier og annet nødvendig for å lage en elbil. Det kan fungere som «grunnmur» for en rekke ulike biler.

Vil inn i bilen

Amazon jobber for øvrig også med å få bilprodusenter til å inkludere sin stemmeassistent Alexa integrert i biler. De inngikk nylig et samarbeid med Telenav, som utvikler navigasjons- og kommunikasjonstjenester til biler for blant andre GM, Ford, Toyota og Daimler.

En integrasjon her vil sørge for at man vil kunne snakke til bilen for å utføre alt fra navigasjon til å handle fra Amazon mens man sitter bak rattet.