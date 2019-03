Asko får Enova-støtte til å utvikle autonome transportferger

Asko får 119 millioner kroner i støtte til å bygge to sjødroner som skal erstatte 150 daglige trailerturer mellom Østfold og Vestfold.

De elektriske og autonome fraktefartøyene skal ha plass til 16 semitrailere.

Støttebeløpet er beregnet ut fra anslåtte utslippsbesparelser på 5.000 tonn CO 2 . Samtidig spares veiene for to millioner kjørte kilometer i året, ifølge en pressemelding fra Enova. Mye av trafikken ville antakelig gått via Oslo.

Fra lektere til fergedrone

Da Asko og samarbeidspartner Kongsberg Maritime presenterte konseptet i april 2018, var ideen å bruke tre lektere som skulle dyttes av en elektrisk taubåt – pushtug.

Det viste seg imidlertid å bli dyrere og mer komplisert. Derfor endte man med to selvgående fartøy som ligner mer på ferger.

Hvert av de to elektriske fraktefartøyene blir 66 meter lange og 15 meter brede. Dronene vil gå mellom Moss og Holmestrand, der det skal bygges nye fergeleier, tilpasset Asko-fartøyene. Det blir lading i front av fartøyene på den ene sida.

Videoen under viser hvordan Asko ser for seg at den autonome fergetransporten over Oslofjorden skal foregå.

Sjødronene skal gå mellom Moss og Holmestrand med semitrailere lastet med matvarer for Asko. Dronene blir elektriske og autonome og utvikles av Kongsberg Maritime og Asko.

8-10 knop

Hver av sjødronene skal ha batteripakker på til sammen 1,7 MWh. Servicefart vil være åtte knop, med maksfart på 10 knop. Fartøyene bygges i utgangspunktet med vanlig skipsbro, men skal - i likhet med Yara Birkeland, overvåkes fra et kontrollsenter på land etter hvert. Samarbeidsselskapet Massterly er aktuell partner.

Sjødronene blir 66 meter lange. 15 meter brede og får en batterikapasitet på 1,7 MWh. Illustrasjon: Naval Dynamics

Selskapet ble opprettet i fjor av Kongsberg Gruppen og Wilhelmsen-gruppen for å spesialisere seg på tjenester for autonome fartøy.

Skal seile utslippsfritt i Oslofjorden: Samskip utvikler hydrogendrevet containerskip (TU Ekstra)

Elektrisk traktor

Kalmar er i gang med å utvikle elektriske terminaltraktorer som skal brukes til å dytte om bord og trekke av semitrailerne.

Målet er etter hvert også å gjøre traktorene autonome, det vil si at de skal kunne laste og losse uten sjåfører ved rattet. Finsk-svenske Kalmar er også i gang med å utvikle elektrisk og selvgående lasteutstyr for Yara i forbindelse med Yara Birkeland-prosjektet.

Asko har også ambisjon om å kjøre semitraileren elektrisk fra fergeleiene og til Askos sentrallagre på hver side av fjorden.

Milepæl i 2021

Sjødronene konstrueres for at lasting og lossing primært skjer via fronten. Illustrasjon: Naval Dynamics

Asko har bedt om anbud på bygging av dronene og skal i gang med forhandlinger med aktuelle verft. Det er imidlertid ikke ventet formell investeringsbeslutning før i 2021 med planlagt full drift fra 2024.

Asko er i dialog med andre selskaper, deriblant avfallsselskapet Noah, om eksterne transportoppdrag, slik at kapasiteten på de to dronene skal kunne utnyttes fullt ut.