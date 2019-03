Fergen Milliampere ble døpt i fjor sommer og trafikkerer over kanalen ved Ravnkloa i Trondheim. Til å begynne med er den fjernstyrt, men etter planen skal den bli mer og mer selvgående. Prototypen er en del av NTNUs satsing på autonome skip, som universitetet nå vil ha fart på ved å opprette et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).