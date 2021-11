400.000 flytimer uten uhell: Norge overtar Poseidon nummer 142

Norge har mottatt det første av fem bestilte maritime patruljefly av typen Boeing P-8A Poseidon.

Seremonien fant sted på Museum of Flight ved Boeing field i Seattle torsdag. Her fikk direktør Mette Sørfonden i Forsvarsmateriell (FMA) overrakt «nøkler» til det første flyet.

Flyindustrien er hardt rammet av koronapandemien. Sørfonden roser Boeing for å ha klart å levere flyet på tid og med den kvaliteten som var lovet under krevende omstendigheter. Dette gir et godt utgangspunkt for prosjektet videre, påpeker hun.

– Nå starter prosessen med nasjonale tilpasninger. Samtidig vil vi intensivere arbeidet med støttesystemer og annet nødvendig utstyr på Evenes, slik at P-8 kan begynne å ta over oppgaver fra P-3 Orion i 2023, sier Sørfonden i ei pressemelding fra FMA.

Luftforsvaret har tidligere opplyst at de har som mål å oppnå første operative evne (IOC) med P-8 sommeren 2023.

Åtte P-8-nasjoner

Det var i mars 2017 at Norge kjøpte fem P-8A Poseidon direkte fra USA via FMS-programmet («foreign military sales») med en kostnadsramme justert til 11,2 milliarder kroner.

Den gang begrunnet Forsvarsdepartementet anskaffelsen med at Norge har ansvar for store havområder som har fått økt militærstrategisk betydning, og at lite tyder på at betydningen blir mindre i årene som kommer.

Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i norske nærområder, innebærer at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende.

Ettersom våre nærmeste også er i ferd med å ta i bruk P-8A, vil den samlede evnen til å overvåke havområdene i Nord-Atlanteren øke betydelig.

Ifølge Boeing er «Vingtor» P-8A nummer 142 som leveres til brukerne US Navy, India, Australia og Storbritannia.

– Til sammen har flåten nå passert 400.000 flytimer uten uhell, påpeker Boeing i ei pressemelding i forbindelse med overrekkelsen.

Royal Air Force (RAF) var rett før Norge i køen, og landene som nå følger er New Zealand, Sør-Korea og Tyskland. Disse mottar fly i henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

Gjenkjøpsforpliktelser

Ifølge Boeing har de så langt inngått industrisamarbeidsavtaler med Nammo, Kongsberg Defence & Aerospace, Andøya Space og Berget. De skriver at de fortsatt jobber med FMA og norsk industri for å utvide samarbeidet.

Ifølge den ferskeste oversikten over Forsvarets løpende industrisamarbeidsavtaler har Boeing per 21. oktober 2021 gjenstående forpliktelser til en verdi av 4,1 milliarder kroner.

Sommeren 2020 meldte Boeing og Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) at de hadde inngått en avtale (MoU) knyttet til vedlikehold og understøttelse av P-8-flåten.

Ett år tidligere varslet Nammo om et nytt samarbeid med Phantom Works, forsknings- og utviklingsavdelinga i Boeing, om å ta fram en ny ramjet-artilleriammunisjon basert på konseptet HE-ExR («extreme range»).

Alle fem i lufta

Det første flyet, 9582 «Vingtor», gjennomførte sin jomfruferd 9. august. Fly nummer to, 9583 «Viking» var i lufta første gang 4. oktober. Dette flyet skal først til Norge, og vil ventelig lande på Evenes i februar.

Fly nummer tre, 9584 «Ulabrand» var på sin første testtur 23. oktober. Planen er at også de siste to flyene, «Hugin» og «Munin», skal gjennomføre sine første testflygninger i løpet av 2021.

Dermed er selve flyleveranse-biten av det norske P-8-prosjektet snart ferdig.