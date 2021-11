Jet Falcon: Smekre 55-åringer pensjoneres tidligere enn planlagt

I nesten 50 år har Forsvaret brukt Da-20 Jet Falcon, og de to gjenværende flyene har passert 50.000 flytimer til sammen.

«Kongeflyet» hadde sin siste tur for snart tre år siden, og nå er også de to mørke søsterflyene «Hugin» og «Munin» i ferd med å gjennomføre sine siste flygninger for Luftforsvaret.

I en større artikkel om DA-20s spennende historie, publisert av Forsvaret selv, kommer det fram at Jet Falcon-flyene ligger an til å bli faset ut i 2022 i stedet for 2023, som tidligere planlagt.

Flyene tilhører 717 skvadron, som for fem år siden ble vedtatt nedlagt innen 2024.

Skvadronen på Gardermoen flystasjon driver med luftbåren elektronisk krigføring. Det vil blant annet si å forstyrre og blokkere fiendtlige radar- og kommunikasjonssystemer, såkalt «jamming». I tillegg har flyene vært brukt til informasjonsinnhenting.

DA-20 Jet Falcon fra 717 skvadron på Gardermoen flystasjon. Foto: Marit Myhre/Forsvaret

Dette er oppgaver som skal overtas av F-35A og de nye maritime patruljeflyene av typen Boeing P-8A Poseidon. Luftforsvaret har som mål å oppnå første operative evne (FOC) med P-8 sommeren 2023.

Dassault Falcon (Mystère) 20C-5 Funksjon: Elektronisk krigføring (EK), elektronisk overvåking (ESM), forstyrre og blokkere fiendtlige radar- og kommunikasjonssystemer (ECM). Motorer: 2 x Garrett TFE731-5BR Skyvekraft: 21 kN (4.750 Ibf) hver Lengde: 17,2 meter Høyde: 5,3 meter Vingespenn: 16,3 meter Marsjhastighet: 420 knop (778 km/t) Flyhøyde: 42.000 fot Maksimal avgangsvekt: 13.200 kg Utholdenhet: 5 timer Bevæpning: Ingen, «chaff» og «flare» til egenbeskyttelse Besetning: Maksimalt seks personer

Forretningsjet

Som med så mye annet er det opp til øyet som ser, men det finnes sikkert dem som er enige i at dette er fly som bærer alderen godt.

Falcon 20 var franske Dassault Aviations første forretningsjet, og de to norske EK-flyene ble produsert i 1966. De ble kjøpt fra Fred. Olsens flyselskap i 1972, og første maskin ble ifølge Forsvaret tatt i bruk 20. desember dette året.

Flyet med halenummer 041 passerte 25.000 flytimer 27. oktober, mens 053 hadde akkumulert tilsvarende flytid 11. november i år.

Sent på 70-tallet ble også et tredje DA-20, produsert i 1967, kjøpt inn. Det hvitlakkerte flyet med halenummer 0125 gikk under navnet «Kongeflyet» ettersom det blant annet ble brukt til VIP-transport for kongefamilien, forsvarsledelse og statsråder.

Dette flyet ble faset ut 25. januar 2018. Et av de siste oppdragene ble å frakte kong Harald til Ørland flystasjon 10. november 2017 – til seremonien for de første F-35A-flyene.

VIP-stempel

Hovedjobben for det hvite DA-20-flyet var ikke å frakte fintfolk. Fire av fem turer i snitt var for å kalibrere militære navigasjons- og innflygningshjelpemidler og radarsystemer.

Dette budskapet nådde ikke skvadronledelsen gjennom med, ifølge en artikkel i Forsvarets forum året før utfasinga.

Her pekte de blant annet på at VIP-stempelet kan ha bidratt til at 0125 ble faset ut mer enn fire år før de to søsterflyene, til protest fra brukerne.

Kong Harald ble fløyet til F-35-seremonien på Ørland 10. november 2017 i en Jet Falcon. Foto: Eirik Helland Urke

Også nå er de som har ansvaret for DA-20-vedlikeholdet ganske tydelige på at flyene kunne ha fungert godt i mange år til.

To av de fem bestilte P-8A Poseidon-flyene viderefører navnetradisjonen og kommer til å bære navnene «Hugin» og «Munin».