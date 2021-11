De koster elleve milliarder kroner: Nå overtar Norge det første av de nye maritime patruljeflyene

Det nærmer seg fem år siden Norge bestilte fly som skal erstatte dagens P-3 Orion og DA-20.

Valget falt på Boeing P-8A Poseidon som ble kjøpt direkte fra USA via FMS-programmet («foreign military sales») med en kostnadsramme justert til 11,2 milliarder kroner.

For denne investeringa skal Forsvaret få et mer effektivt verktøy til å bedrive maritim overvåking og ubåtjakt. De nye maritime patruljeflyene (MPA) kjøpes inn for å styrke beredskapen og bidra til styrket situasjonsforståelse i nordområdene for oss og våre allierte.

I løpet av dette året vil samtlige fem fly være i lufta, og torsdag 18. november passeres en viktig milepæl på Boeing-fabrikken.

Da er det seremoni for å markere at Forsvarsmateriell (FMA) overtar det første flyet.

Evenes i februar

Flyene kommer først fra sluttmonteringsfabrikken i Renton-fabrikken, der også sivile Boeing 737 bygges, og de får sin militære utrustning på Thompson-fabrikken ved Boeing field. Begge anleggene ligger like ved Seattle, nordvest i USA.

Det første flyet, 9582 «Vingtor», gjennomførte sin jomfruferd 9. august. Fly nummer to, 9583 «Viking» var i lufta første gang 4. oktober. Det er dette flyet som kommer først i Norge.

Etter det FMA opplyser nå, vil det lande på Evenes en gang i februar.

Fly nummer tre, 9584 «Ulabrand» var på sin første testtur 23. oktober. Planen er at også de siste to flyene, «Hugin» og «Munin», vil gjennomføre sine første testflygninger i løpet av 2021.

Dermed er selve flyleveranse-biten av det norske P-8-prosjektet snart ferdig.

Handler om mer enn kun flyene

I en artikkel FMA har publisert i forkant av seremonien, påpeker organisasjonen av prosjektet står også overfor flere viktige leveranser hjemme i Norge:

Som alle andre moderne fly er P-8 utstyrt med omfattende og avanserte sensorer og datasystemer som både utveksler informasjon med andre deler av Forsvaret og med støttesystemer på bakken. Disse støttesystemene er det Forsvarsmateriell som er ansvarlig for å anskaffe og integrere.

P-8A nummer to, 9583 «Viking», gjøres klar for jomfruferden 4. oktober. Om drøyt to måneder flyr det til Evenes. Foto: Boeing/FMA

– De fleste tenker sikkert at hovedoppgaven for et prosjekt som dette er å anskaffe og levere fly, men det handler vel så mye om alt rundt som skal gjøre det mulig for Luftforsvaret å operere og drifte flyene effektivt, uttaler prosjektleder Odd Arvid Tveit.

Viderefører navnetradisjon Både «Vingtor», «Viking» og «Ulabrand» har navn fra «Catalina-avdelingen», forløperen til 333-skvadron, som opererte fra Skottland under andre verdenskrig. Norges første «Vingtor» var et Consolidated PBY-5 Catalina I-fly som ble levert i februar 1942, og i mai samme år landet i Førdefjorden for å hente ut to norske agenter sammen med en familie på tre som hadde holdt dem skjult fra tyskerne. For dette mottok hele mannskapet Krigskorset med sverd, Norges høyeste militære utmerkelse for tapperhet i strid. Dette er navn vi også kjenner igjen fra dagens Orion-flåte som vil fases ut når Poseidon er på plass. De fire P-3C-flyene heter «Vingtor», «Jøssing», «Ulabrand» og «Viking». De to P-3N-flyene heter «Hjalmar Riiser-Larsen» og «Bernt Balchen». De to siste P-8-flyene viderefører navnene til de to mørke DA-20 Jet Falcon-flyene fra 717 skvadron som driver med elektronisk krigføring.

På det såkalte «installation and checkout»-anlegget Thompson vil det fortsatt pågå arbeid på «Vingtor» parallelt med at innfasinga starter opp på Evenes flystasjon.

De første flyene som flys over til Norge skal etter hvert tilbake til USA for å få den samme norske konfigurasjonen som «Vingtor» er i ferd med å få.

– De nye flyene er veldig kapable når de ruller ut av fabrikken, men i likhet med alle andre P-8-kjøpere så vil vi også gjøre våre nasjonale tilpasninger. Planen er å spre dette arbeidet ut over noe tid, slik at vi kan komme i gang med trening og operasjoner hjemme i Norge, forklarer Tveit.

Nye Evenes

Når «Viking» lander på Evenes om et par måneder tid, er det på en base der aktiviteten er i ferd med å øke kraftig. Som kjent overtar F-35A Nato-beredskapen i nord (QRA) fra F-16 herfra fra nyttår.

Etter i overkant av et år med operativ test og evaluering, har Luftforsvaret som mål å oppnå første operative evne med P-8A sommeren 2023 og være fullt operative (FOC) i 2025, på samme tid som de skal oppnå samme evne med F-35A.

Utbygginga av Evenes flystasjon har ei kostnadsramme på i overkant av fem milliarder kroner, der P-8-relaterte investeringer utgjør om lag halvparten.

Det dreier seg blant annet om en hangar med plass til tre fly, to plasser til vedlikehold og én til vask, en del andre bygg, oppstillingsplasser for P-8, plattform for lasting av ammunisjon og utendørs spyleanlegg for flyene.

Det var grunnsteinsnedleggelse for det kommende MPA-bygget på Evenes 1. september, og det skal være klart for prøvedrift ved årsskiftet 2023/2024. Det medfører at P-8A må operere fra midlertidige fasiliteter i cirka to år.

I forsvarsbudsjettet som ble lagt fram for en måned siden, kom det en ny bekreftelse på at det er gjennomført færre tokt enn planlagt med Orion i det siste. Dette oppgis å være resultatet av aldrende materiell, mangel på reservedeler, lav bemanning og den pågående innføringa av P-8.