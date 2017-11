Dette ble en av de siste turene med Kongeflyet

Da to norske F-35A tok av fra norsk jord med norske piloter i cockpit for første gang fredag 10. november, var den første oppgaven å møte kong Harald i lufta og eskortere ham ned til Ørland flystasjon.

Kongen ankom, som så mange ganger før, i Luftforsvarets VIP-fly - et hvitlakkert DA-20 Jet Falcon.

Mens dette var det første oppdraget for våre nye kampfly, var det et av de siste for det såkalte «Kongeflyet». Flyet skal pensjoneres i løpet av året.

50-åring

Det smekre, franske flyet bærer alderen godt. Det er produsert allerede i 1967 (serienummer 125).

Kongeflyet på Ørland flystasjon. Foto: Eirik Urke

Fram til nå har det blant annet stått for VIP-transport for kongefamilien, forsvarsledelse og statsråder. Det har to mørke søsterfly som heter «Hugin» og «Munin», og de tilhører alle 717-skvadronen på Gardermoen flystasjon.

717-skvadronen driver med luftbåren elektronisk krigføring. Det vil blant annet si å forstyrre og blokkere fiendtlige radar- og kommunikasjonssystemer, såkalt «jamming».

De to andre DA-20-maskinene, som er produsert i 1966, skal fortsette å fly fram til de, i likhet med P-3 Orion, erstattes av P-8 Poseidon.

De fem nye maritime patruljeflyene skal leveres fra Boeing i perioden 2022-2023, ifølge avtalen som ble inngått i mars. Prosjektet har en kostnadsramme på cirka ti milliarder kroner.

To DA-20 i formasjonsflyging fra Gardermoen. Foto: Olav Standal Tangen / Forsvarets forum

Dassault Falcon (Mystère) 20C-5 Funksjon: Elektronisk krigføring (EK), elektronisk overvåking (ESM), forstyrre og blokkere fiendtlige radar- og kommunikasjonssystemer (ECM) Motorer: 2 x Garrett TFE731-5BR Skyvekraft: 21 kN (4.750 Ibf) hver Lengde: 17,2 meter Høyde: 5,3 meter Vingespenn: 16,3 meter Marsjhastighet: 420 knop (778 km/t) Flyhøyde: 42.000 fot Maksimal avgangsvekt: 13.200 kg Utholdenhet: 5 timer Bevæpning: Ingen, «chaff» og «flare» til egenbeskyttelse Besetning: Maksimalt seks personer

Kalibreringsmaskin

Selv om det hvite DA-20-flyet er mest kjent for VIP-transport, er slike oppdrag i mindretall. Hovedjobben for flyet har vært å kalibrere militære navigasjons- og innflygningshjelpemidler og radarsystemer.

Når 125-flyet nå fases ut, mens de to andre fortsetter til 717-skvadronen legges ned innen 2024, skyldes dette kanskje VIP-stempelet det har fått.

Det mener iallfall skvadronledelsen, ifølge en artikkel i Forsvarets forum fra juni. Der kommer det fram at de mener de ikke er blitt hørt, når de har forsøkt å formidle at dette først og fremst er en kalibreringsmaskin.

Nå skal i stedet Forsvaret leie inn sivile til å utføre disse oppgavene, noe de håper å spare fire millioner kroner i året på.

Falcon-familien

Det ble produsert i overkant av 500 Falcon 20 i perioden 1963 til 1985. Luftforsvaret tok i bruk sitt første eksemplar i 1976.

Dette var Dassault Aviations første forretningsjet som etter hvert vokste til en hel familie Falcon-fly.

Den største versjonen, tremotorsflyet Falcon 8X, ble rullet ut fra sluttmonteringsfabrikken ved flyplassen i Mérignac like utenfor Bordeaux for tre år siden. Det ferskeste - og forsinkede - familiemedlemmet, 5X, fløy for første gang 5. juli i år.