Widerøe har startet samarbeid med Rolls-Royce om å utvikle nullutslippsfly

Det britiske industriselskapet Rolls-Royce skal samarbeide med flyselskapet Widerøe om å utvikle nullutslippsfly innen 2030.

Prosjektet er både en del av å tilfredsstille det norske nullutslippsmålet innen 2030, og Widerøes ambisjon om å erstatte og elektrifisere store deler av sin flyflåte.

– Mer enn 30 fly skal erstattes innen 2030, opplyser flyselskapet i en pressemelding etter at avtalen ble signert på den britiske ambassaden onsdag.

Samarbeidet er igang

– Målet vårt er å ha kommersielle nullutslippsruter i drift fra 2030. Partnerskapet med Rolls-Royce er et svært viktig skritt som beveger oss nærmere det målet, sier Andreas Aks, som er strategidirektør i Widerøe.

Selskapet opplyser at den første fasen av prosjektet, som omfatter operasjonelle studier og konseptutvikling, allerede er i gang. I Trondheim har Rolls-Royce opprettet en høyteknologisk utviklingsenhet for å finne løsninger for utslippsfri luftfart.

– Vårt anlegg i Norge gjør at vi ikke bare er til stede i Skandinavia, en region som er kjent for å være «early adapters» av lavutslippsteknologi, men gir oss også muligheten til å utnytte norsk kompetanse og erfaring fra elektrifiseringen i maritim sektor, noe som utvilsomt vil bli en viktig når vi skal nå våre ambisiøse mål, sier administrerende direktør Sigurd Øvrebø i Rolls-Royce Electrical Norway.

Forskningsprosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge og er forventet å vare i to år.

Teknisk Sett møtte nettopp Aks og Øvrebø på Arendalsuka tidligere i august og laget denne podcasten om elektrifisering av luftfarten og muligheter på kortbanenettet.

Øvrebø går mer i detalj om motorteknologien i denne podcasten fra mai.

Avtalen ble signert på den britiske ambassaden onsdag ettermiddag. Fra venstre: Tove Kristin Flølo (Samferdselsdepartementet), Rachael Everard (Rolls-Royce), Andreas K. Aks (Widerøe), Sigurd Øvrebø (Rolls-Royce), Richard Wood (Britiske ambassadøren til Norge). Foto: Widerøe

Alan Newby, direktør for Aerospace Technology & Future Programmes i Rolls-Royce, sier de er glade for å være en viktig partner i dette prosjektet og applauderer de svært høye norske ambisjonene.

– Samarbeidet med Widerøe bygger videre på vår globale satsing på elektrifisering. Vi ser allerede at vår kunnskap og erfaring passer svært godt med Widerøe og Innovasjon Norges planer om å realisere den tredje fasen i historien om internasjonal luftfart.

Airbus og SAS

I juni kjøpte Rolls-Royce elflyvirksomheten av Siemens (eAircraft), som ifølge britene kompletterer deres arbeid med elektrifisering i Storbritannia og Tyskland, samtidig som de bygger videre på kunnskapen de har opparbeidet oss gjennom E-Fan X-programmet.

På E-Fan X samarbeider Rolls-Royce med Airbus om å ta fram et hybridfly for passasjertrafikk, basert på flytypen BAe 146. Flyet har originalt fire gassturbiner, og på E-Fan X skal én av disse byttes ut med en to megawatt elmotor som skal utvikles av Rolls-Royce Electrical Norway i Trondheim.

Glenn Llewellyn, sjef for elektrifisering i Airbus, forklarte til Teknisk Ukeblad i mai at de gjerne skulle gått rett over på helelektrisk drift, men at de må gå via mellomløsningen hybriddrift for å kunne ta fram en flymaskin som er i stand til å frakte minst 100 passasjerer på 2030-tallet.

I juni startet Airbus et felles forskning- og utviklingsprogram knyttet til utvikling og drift av nye elfly sammen med SAS. FoU-programmet, som blant annet forsøker å gi svar på spørsmålene om hva som kreves av fly, infrastruktur og flyselskaper når større passasjerfly drives elektrisk eller hybridelektrisk, skal i første omgang vare ut 2020.

Når det gjelder en annen av Widerøes flypartnere, brasilianske Embraer, har også denne 50-årsjubilanten nettopp startet et eget utviklingsprogram for elektrifisering. Også de starter i det små, ved å bygge inn teknologien i et lite enmotors landbruksfly av typen EMB-203 Ipanema.