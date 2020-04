Delvis norskutviklet: Airbus og Rolls-Royce skrinlegger hybridfly-prosjekt 

Et solid steg i retning elektrisk framdrift i luftfarten. Det var målsetningen da Airbus, Siemens og Rolls-Royce høsten 2017 lanserte det hybridelektriske demonstrasjonsflyet E-Fan X.

Planen var å gjennomføre jomfruferden i løpet av 2020. Men akkurat som storparten av verdens passasjerfly for tida er parkert og tatt ut av drift, vil E-Fan X forbli på bakken.

Airbus og Rolls-Royce er blitt enige om å avslutte prosjektet nå, kommer det fram i innlegg fra selskapenes teknologisjefer som ble publisert fredag.

En vesentlig del av Rolls-Royce-satsinga foregår i Trondheim, men vil i liten grad berøres umiddelbart av skrinlegginga, får Teknisk Ukeblad opplyst.

Hard prioritering

Det var i november for to og et halvt år siden at E-Fan X ble lansert. Prosjektet handlet kort fortalt om å ta fram ny hybridteknologi med et passasjerfly av typen BAe 146 som testplattform.

Her er en av de fire, små gassturbinene erstattet med en to-megawatts elmotor, mens det er installert en AE2100-turbin som driver en generator med effekt på 2,5 megawatt. Generatoren og frekvensomformeren til 3000V-systemet er utviklet av Rolls-Royce Electrical Norway i Trondheim.

Det var lagt opp til et ambisiøst flytestprogram med oppstart i år, der hybridteknologien skulle modnes så raskt som mulig. Slik blir det altså ikke.

Grazia Vittadini, teknologidirektør i Airbus, skriver at de er minst like bestemt nå som før på å «dekarbonisere» luftfarten.

– Det er ingen liten oppgave, og for å oppnå dette er vi avhengig av å gjøre noen harde prioriteringer og sørge for at vi bruker ressursene våre på å utvikle teknologi som tar oss i den retningen. Derfor har vi og Rolls-Royce blitt enige om å avslutte E-Fan X-prosjektet, skriver hun.

Vittadini påpeker at det er deres plikt å kontinuerlig evaluere denne typen banebrytende forsknings- og utviklingsprosjekter. Samtidig understreker hun at det ikke på noen måte er bortkastet arbeid som er gjort siden 2017. Blant annet når det gjelder å få fram mer om muligheter og begrensninger knyttet til hybridelektrisk framdrift, eksempelvis bruk av hydrogen, samt når det gjelder å etablere sertifiseringskravene for kommende elektrisk drevne passasjerfly.

Fortsatt satsing

Teknologidirektør Paul Stein i Rolls-Royce skriver at det etter hvert har blitt klart for begge parter at det ikke er nødvendig å gjennomføre flytester med alle hybridelektriske komponenter integrert.

– E-Fan X har fra første stund vært designet som en teknologidemonstrator, ikke et fly som faktisk skulle settes i drift. Det vi har utviklet gjennom dette prosjektet, kan brukes i ethvert framtidig fly som behøver hybridelektrisk framdrift, skriver Stein.

Selv om samarbeidet med Airbus nå avsluttes, kommer Rolls-Royce til å gjennomføre alt som lå inne i planene av bakketesting av systemet.

– Det inkluderer integrasjon av generatoren vår som nå er godt i rute i Trondheim. Dette er blant de største framskrittene i dette prosjektet: En generator på størrelse med et ølfat, men som er i stand til levere 2,5 MW, skriver Stein.

Direktør Sigurd Øvrebø i Rolls Royce Electrical Norway bekrefter at de fortsetter satsningen, på tross av at E-Fan X-prosjektet med Airbus avsluttes.

– I 2020 kommer vi til å ferdigstille og teste 2,5 MW-utstyret som en del av Rolls-Royce' satsing på lavutslippsløsninger. Aktivitetsnivået i Trondheim blir tilnærmet likt, med fokus på ferdigstilling og testing av de elektriske komponentene i fremdriftssystemet, det vil si generator, motor og frekvensomformer, opplyser Øvrebø i en epost.

Ledende innen elektrifisering

Rolls Royce Electrical Norway springer ut av trønderbedriften SmartMotor, som ble kjøpt opp av Rolls-Royce Marine i 2013. Denne delen beholdt RR da de solgte Rolls-Royce Marine til Kongsberg Maritime.

I juni i fjor kjøpte Rolls-Royce elflyvirksomheten av Siemens (eAircraft).

Ifølge Paul Stein har utbyttet fra E-Fan X allerede bidratt til å gi dem en ledende posisjon innen dette feltet, noe som vil bli ytterligere styrket når komponentene i det norske datterselskapet er ferdigtestet.

– Dette, og alle de andre prosjektene vi er involvert i, sikrer at vi forblir en pioner innen elektrifisering og at vi er klare til å motorisere en mer bærekraftig luftfart i framtida, skriver han.