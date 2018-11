Strømkilden til dette hybridflyet utvikles i Trondheim

Rolls-Royce etablerer Rolls-Royce Electrical Norway, som får sitt hovedkontor i Trondheim. Har skal det fokuseres på elektriske løsninger til fremtidens fly.

Det nye selskapet har fått ansvar for en portefølje elektriske løsninger i Rolls-Royce, skriver de i en pressemelding.

Det er E-Fan X-samarbeidet mellom Rolls-Royce, Siemens og Airbus som er i fokus. Dette er et hybridfly for passasjertrafikk, basert på flytypen BAe 146.

Flyet har originalt fire gassturbiner, og på E-Fan X skal én av disse byttes ut med en to megawatt elmotor.

Prosjektet skal gjøre elektrisk luftfart til en mulighet på sikt. Målet er at E-Fan X skal gjennomføre sin jomfruferd i 2020. Det er et ambisiøst mål, da det er mye nybrottsarbeid.

2,5 megawatt generator

E-Fan X har vært en testplattform for å utvikle mellomstore elektriske flymotorer som kan ta opp konkurransen med de jetmotorene vi har i dag. Illustrasjon: Airbus

Rolls-Royce leverer jetmotor, generator, kraftelektronikk og propell, mens Siemens leverer elmotorer og kraftelektronikk.

Airbus har ansvaret for integrasjonen.

Rolls-Royce Electrical Norway leverer en generator med effekt på 2,5 megawatt, og en frekvensomformer. Dette er utviklet i Trondheim.

Generatoren er koblet på en gassturbin, og genererer kraft til å drive en 2 megawatt elektromotor i dette tilfellet. Generatoren og gassturbinen utgjør et kraftverk som installeres om bord i flyet.

Høyere spenning

Sigurd Øvrebø, administrerende direktør i Rolls-Royce Electrical Norway. Foto: Rolls-Royce

I tillegg må det utvikles en frekvensomformer til formålet. De forholdsvis høye effektene krever i praksis spenning som er høyere enn det som er vanlig i luftfarten i dag. Dette må dermed testes og sertifiseres.

Rolls Royce Electrical Norway springer ut av trønderbedriften SmartMotor, som ble kjøpt opp av Rolls-Royce Marine i 2013. De har utviklet elektromotorer og frekvensomformere på skreddersøm for kunder innen kraft og maritim industri.

Nå selges Rolls-Royce Marine til Konsberg Maritime, mens det gamle SmartMotor-miljøet fortsetter under Rolls-Royce-paraplyen.

Den unike kompetansen dette miljøet sitter med skal brukes i flyindustrien. Potensialet er stort, tror administrerende direktør i Rolls-Royce Electrical Norway, Sigurd Øvrebø.

Store krav

Utstyret som utvikles for luftfart har særlig store krav til vekt og driftssikkerhet. Løsningene må dermed være helt i toppsjiktet.

– Det snakkes om at vi får elektriske fly når batteriteknologien er klar. Det hybride konseptet er annerledes. Her brukes vanlig drivstoff som energikilde til å drive vifter på vingene. Distribuerte propeller og alternativ utforming av fly gir redusert friksjon og lavere drivstofforbruk, NOx-utslipp og støy, og det er en vei til raskere elektrifisering, sier Øvrebø.

Det elektriske flykonseptet E-Fan X bygges i samarbeid mellom Airbus, Siemens og Rolls-Royce. Illustrasjon: Airbus

Han understreker at det så langt er et konsept som skal godkjennes, og at det er snakk om nybrottsarbeid. Det baner vei for at Norge kan spille en viktig rolle i elektrifiseringen av luftfarten.

– Vi er i starten av et langt utviklingsløp. Mye teknologi skal utvikles, og vi må se hva slags fly som kan passe. Det skjer mye i Norge, og vi blir allerede sett på som et foregangsland innen elektrifisering av biler og skipsfart. Nå blir vi også det innen luftfart, sier han.

Norge er foregangslandet

Øvrebø forteller at oppfatningen i Europa er at Norge er svært aktiv innen elektrifisering. Det legges merke til at Avinor tar initiativ til elektrifisering og snakker om elektriske innenriksruter. Vi har også helt spesielle forutsetninger for å sette elektrisk luftfart ut i livet på kortbanenettet.

Avinor-sjef Dag Falk-Petersen og tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med demonstrasjon av det elektriske flyet Pipistrel Alpha Electro. Foto: Eirik Helland Urke

E-Fan X er et konsept som kan egne seg bra på det norske kortbanenettet, tror Øvrebø. Også i den formen det er presentert, med kraftverk om bord bak i flyet. Det kan inspirere industrien andre steder i verden.

– Vi ser at endringen i det maritime har gått veldig fort, med hybridskip og batteriferger, sier han.

Han legger til at det samme kan skje i luftfart, så snart eksemplene som viser at det fungerer, er i drift.

Bygger nytt testsenter

I forbindelse med satsingen i Trondheim bygges også et nytt testsenter. Dette bygges ved RR Marines testsenter på Lademoen. Testingen foregår i samme hall, men i en helt separat sone konstruert for mellomspenning og høyt turtall.

I tillegg settes det opp et eget kraftverk som skal kunne kjøres når behovet for kraft blir høyere enn det strømnettet kan levere.

Det hele har gitt behov for å fylle ni nye stillinger. Øvrebø forteller at de ser etter folk som har lyst til å jobbe med noe som kan bli noe stort, ny teknologi, tunge tekniske problemstillinger og nybrottsarbeid.

Det nye prosjektet er en fjær i hatten for elektromiljøet i Trondheim, og blir en av Norges mest spennende arbeidsplasser, tror han.