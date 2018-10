Det er Norges første elfly - nå har et identisk fly havarert i Nederland

Det som skulle være et innslag på en konferanse om elektrisk framdrift i Stadskanaal i Nederland lørdag 13. oktober, fikk et tragisk utfall.

Like ved flyplassen styrtet det elektriske flyet. Flygeren, som var alene om bord, omkom i ulykken.

Flyet er av typen Pipistrel Alpha Electro, som er den det samme som Avinor og Norges luftsportforbund kjøpte inn sammen og har fløyet siden 18. juni.

Det første i Norge: Se Avinor-sjefen og samferdselsministeren fly elektrisk

Ikke satt på bakken

Den nederlandske havarikommisjonen (Onderzoeksraad voor Veiligheid) meldte tirsdag at de starter undersøkelse av havariet. De sier at de vier spesiell oppmerksomhet til denne ulykken, ettersom det er den første med et elektrisk fly i Nederland.

Flyet kom fra Drachten og havarerte på et jorde under innflygning til gressbanen i Stadskanaal i provinsen Groningen helt nordøst i landet litt etter klokka tolv lørdag.

Ulykkesflyet (I-D057) i september. Foto: Pipistrel

Ifølge havarikommisjonen tok flyet fyr som følge av krasjen og ble totalskadet i brannen.

Fortsatt er det altså for tidlig å si noe om hvorvidt den utløsende årsaken til ulykken og den påfølgende brannen kan knyttes til flyets batteridrift.

Det norske flyet, LN-ELA, har ikke vært i lufta siden ulykken.

– Det har mest å gjøre med at sesongen er i ferd med å avrundes, ikke at det er satt på bakken, sier John Eirik Laupsa som er generalsekretær i Norges luftsportforbund (NLF).

Fra flygningen på OSL 18. juni

Easa-sertifisering

De ble kjent med havariet samme dag som det skjedde, og var i kontakt med den slovenske fabrikken mandag.

Han understreker at verken Pipistrel eller europeiske luftfartsmyndigheter (Easa) har funnet grunn til å sette Alpha Electro-flåten på bakken.

Easa jobber for øvrig nå med LSA-sertifisering («Light Sport Aircraft», opp til 600 kg avgangsvekt) for flyet. Ettersom dette fortsatt er en «experimental» produsert i få eksemplarer, hadde det ikke vært overraskende om det ble flyforbud en periode som et som et føre-var-tiltak etter ulykken i Nederland.

Når så ikke skjer, er det grunn til å tro at de foreløpige funnene ikke tyder på noen teknisk svikt.

Laupsa vil ikke blande seg inn i havarikommisjonens arbeid, men deler gjerne litt om hvordan deres fire måneder som elflyoperatør har vært:

Dugelighetsbevis

Avinor og NLFs elektriske fly Type: Pipistrel Alpha Electro (model 167) Seter: 2 Vingespenn: 10,6 m Tomvekt: 382,5 kg Maksimal avgangsvekt (MTOW): 560 kg Nyttelast: 177,5 kg Motoreffekt: 50 kW (kontinuerlig), 60 kW (maks 1 min) Marsjfart (optimal rekkevidde): 85 knop (157 km/t) V NE : 130 knop (241 km/t) Steilehastighet (ved maksvekt og landingskonfigurasjon): 42 knop Rekkevidde: 70 nautiske mil (130 km) + 20 prosent reserve Batteri: 21 kWh (20 kWh utnyttbart) Klatreevne: 1.220 ft/min (6,1 m/s) Avgang- og landingsstrekning: 169/125 m

– Våre driftserfaringer med flyet er meget gode. I løpet av denne sesongen har vi fløyet mer enn 30 timer som har forløpt smertefritt, og gitt oss god innsikt i denne formen for framdrift. Neste sesong vil vi blant annet fokusere på hvordan flyet kan brukes til skolevirksomhet, opplyser Laupsa.

I tillegg til at dette er en teknologidemonstrator, har Avinor og NLF tenkt å bruke sitt Pipistrel-fly til blant annet testing av ulike ladekonsepter og av ulike propelltyper med regenerering under nedstigning.

På Solakonferansen for en måned siden fortalte konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor om de første tre månedene med flyet. Ifølge ham er ikke flyet bare ekstremt enkelt å håndtere, det er også lett å vedlikeholde. På Arendalsuka fløy han 14 flygninger på én dag, med total flytid på 2 timer og 45 minutter og snutid ned til ti minutter.

– Da ble dette for meg «proof of concept» mer enn en demonstrasjon, sa Avinor-sjefen i sitt foredrag.

Tok ikke fyr i lufta

Det går an å trekke paralleller til hvordan elfly nå blir utsatt for den samme spesielle oppmerksomheten rundt uhell som elbiler ble for en tid tilbake. Et lite googlesøk på Tesla og batteribrann gir mye lektyre å pløye gjennom.

31. mai styrtet et annet eksperimentelt elektrisk fly. Det skjedde helt sør i Ungarn, med et Magnus eFusion. Ulykken tok livet av begge om bord.

Ifølge den foreløpige rapporten fra den ungarske havarikommisjonen, publisert 24. juli, er det ikke påvist noen teknisk feil på flyet. I sommer var det en del spekulasjoner, inkludert her i Teknisk Ukeblad, rundt at flyet brant før det styrtet. Dette avvises i rapporten som viser til at deres data indikerer at brannen oppsto etter krasjen, og at skadene på den batterielektriske drivlinja skyldes denne brannen samt det voldsomme sammenstøtet med bakken.