Embraer feirer 50 år med å bygge om landbruksfly til elektrisk drift

Mandag feirer den brasilianske flyprodusenten Embraer 50 år. Men jubileet skal brukes til å se like mye framover som bakover, understreker selskapet.

Noe av det vi kanskje kan forvente oss fra Embraer de kommende tiårene, er i ferd med å bygges inn i et lite enmotors landbruksfly av typen EMB-203 Ipanema.

Det skal nå konverteres til elektrisk drift og etter planen få sin jomfruferd i løpet av 2020.

Samarbeid om elektrifisering

Som flere andre lignende prosjekter, er det her snakk om å bygge et demonstrasjonsfly som skal brukes til testing av ulike teknologiske løsninger. En av partnerne er WEG, som her leverer elmotoren. Selskapene inngikk i mai et forsknings- og utviklingssamarbeid knyttet til elektrifisering av luftfarten. Også amerikanske Parker Aerospace er involvert i prosjektet som det ellers foreløpig er sparsommelig med informasjon om.

I fjor feiret Embraer leveransen av Ipanema nummer 1.400. Dette er et landbruksfly, på engelsk gjerne kalt «crop duster». Foto: CLAUDIO CAPUCHO

Testplattformen er altså Ipanema - en flytype som er omtrent like gammel som Embraer. Det ble produsert av Indústria Aeronáutica Neiva som ble kjøpt opp av jubilanten i 1980.

Det er designet for landbruksformål, med rør og dyser for å sprøyte innsektmiddel. Hjemme i Brasil har EMB-202A-versjonen, som kom for 15 år siden, blitt populær, ettersom den kan fly på bioetanol og sparer dem for drivstoffkostnader.

Startet med Bandeirante

Embraer ble altså stiftet 19. august 1969. Navnet er utledet av «Empresa Brasileira de Aeronáutica». I løpet av disse 50 årene har selskapet levert over 8.000 fly. Passasjerflyene og privatflyene lages i São José dos Campos cirka 80 kilometer nordøst for São Paulo.

Det første regionale passasjerflyet var EMB-110 Bandeirante, som også ble brukt i Norge av selskapet Norsk Air og som ble kjøpt av Widerøe i 1989.

Widerøes første Embraer E190-E2 etter den såkalte «acceptance flight» fra fabrikken 4. april 2018. Foto: Per Erlien Dalløkken

Widerøe er i nyere tid blitt Embraer-kunde og var faktisk første selskap som tok i bruk Embraer E190-E2 i april i fjor. Det er heller ikke så lenge til selskapet må bestille nye kortbanefly, og for dem er det en uttalt ambisjon for dem å kunne elektrifisere flåten fra rundt 2030.

Da Teknisk Ukeblad traff Embraer-ledelsen i fjor, ble vi fortalt at de ser på flere muligheter for årene som kommer. De vurderer fortsatt å gjøre et comeback på turboprop-markedet med et fly designet fra blanke ark.

– Men vi må være forsiktige. Fra lansering til flyene er på markedet vil det typisk ta fem år, og vi må være sikre på at dette fortsatt er attraktive produkter når de kan leveres. Midt på 2020-tallet kan det kanskje være hybridelektrisk drift som gjelder, uttalte den daværende toppsjefen.

I 2018 leverte Embraer 90 passasjerfly og 91 privatfly. Når det gjelder passasjerflyene, er jubileumsåret også det siste som selvstendig for Embraer som har solgt 80 prosent av denne virksomheten til Boeing.