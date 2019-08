Widerøe vil elektrifisere kortbanerutene: – Verden ser til Norge

Widerøe vil fly med strøm. De må bestille nye kortbanefly i løpet av få år, og stiller seg spørsmålet om de skal være fossile, hybride eller nullutslipp. I dag har vi truffet strategidirektør i Widerøe, Andreas Kolbye Aks og sjefen for Rolls Royce i Norge og ansvarlig for selskapets elektrifisering av fly, Sigurd Øvrebø.

Dette vil skje her i landet, mener de to. Verden ser til oss på grunn av satsing på elbiler og ferger, og vi har et kortbanenett som er perfekt for elektrifisering.

Denne uka har vi daglige podcaster fra Arendalsuka - dette er andre episode derfra.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Podcasten Teknisk Sett

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podcast Teknisk sett.

Følg vår nye side på Facebook!

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes, Spotify eller en annen app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.