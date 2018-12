VW bruker 87 milliarder kroner på elbiler de neste fire årene

Volkswagen setter opp farten på sin omstilling til elektrisk mobilitet, melder de i en pressemelding.

De må øke marginene i årene som kommer, og setter inn en rekke tiltak som skal sikre det. Her er elektrisk mobilitet helt sentralt.

Antallet varianter av hver modell skal reduseres. Det skal strømlinjeforme modellutvalget og øke effektiviteten ved fabrikkene. I praksis er det snakk om 25 prosent reduksjon i motor- og girvarianter.

De skal ha spart inn mer enn 2,2 milliarder euro innen utgangen av 2018. Målet var 3 milliarder euro innen 2020, de ligger dermed an til å klare dette.

I årene frem mot 2023 investerer Volkswagen ni milliarder euro (87 milliarder kroner) i elektrisk mobilitet. De forventer å spare store summer på å bygge biler videre på noen få plattformer.

15 millioner MEB-elbiler

60 prosent av dagens biler er bygget på MQB-plattformen, noe som skal øke til 80 prosent innen 2020. 50 millioner biler er bygget på denne plattformen så langt.

Volkswagen annonserer at de setter opp farten på elektrifiseringen under en pressekonferanse i Wolfsburg. Foto: Ricardo Wiesinger

Den rene elbilplattformen MEB skal også spille en viktig rolle. De planlegger å bygge 15 millioner biler på denne plattformen fra 2019, når første bølge helektriske biler fra VW lanseres.

Første bil ut er som kjent modellen ID, eller i alle fall elbilen som er basert på konseptet som til nå er vist frem som ID.

Volkswagen-gruppen annonserte allerede for over et år siden at de planla å investere 20 milliarder euro (193 milliarder kroner) for å industrialisere elektrisk mobilitet. Konsernet omfatter imidlertid alle merker under Volkswagen-paraplyen, og summen var for perioden frem mot 2030.

Dieselmotoren er ikke død

Og i samme slengen understreket de at dielsemotoren slett ikke var død. Selv om Volkswagen nylig annonserte at de lanserer siste generasjon dieselbiler i 2026, betyr ikke det at dieselbilene er borte fra veiene det året. For en ny generasjon selges gjerne i ti år.

VW ID Buzz i Geneve. Foto: Marius Valle

Volkswagen planlegger å gjøre modifikasjoner på sine forbrenningsmotorbiler fra dette tidspunktet. Det vil si at eksisterende forbrenningsmotorer gjerne vil endres i årene etter 2026, men at noen komplett ny motor neppe kommer til å utvikles etter dette.

Men i praksis betyr det nok at Volkswagen ser slutten for forbrenningsmotoren i det fjerne.

Men beløpene de sier de skal bruke på elektrifisering bare øker. Forrige måned la selskapet fram en plan om å bruke 44 milliarder euro (425 milliarder kroner) på elbiloffensiv mot 2023.

106 milliarder på fremtidsbilen innen 2023

Nå melder Volkswagen-merket, altså VW alene uten Audi, Skoda og de andre i gruppen, at de skal investere 11 milliarder euro (106 milliarder kroner) i fremtidsmobilitet i perioden 2019 til 2023.

Og ni av disse milliardene av euro går altså til elektrifisering.

Så langt har Volkswagen to elbiler i utvalget. Det øker til rundt 20 i 2025, og planen er å produsere over en million biler.

De gjentar med det elektrifiseringsbudskapet de har formidlet en god stund allerede.

Tre av fabrikkene i Tyskland konverteres til å utelukkende produsere elbiler innen 2022.