Vurderte kontrakt-klausul mot aktører fra en rekke land på Rogfast

Det ble mye oppstyr da Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ikke ønsket å la kinesiske Sichuan Road and Bridge Gruop (SRBG) være med i konkurransen om å bygge Beistadsundbrua.

Fylkesrådet argumenterte med at de ønsket at et medlem av EU/EØS skulle få kontrakten, men etter trusler om søksmål fra SRGB bestemte Trøndelag Fylkeskommune at kineserne skal få delta i konkurransen.

Fylkesrådet er imidlertid ikke de eneste som mener det kan være hensiktsmessig å kun inkludere land med handelsavtale med Norge i denne type kontrakter.

Ikke uvanlig

I forbindelse med byggingen av Rogfast, verdens dypeste og lengste veitunnel, vurderte nemlig Vegvesenet muligheten for å legge inn en begrensning i hvem som får delta i konkurransen.

– Det er noe vi har vurdert, bekrefter prosjektleder for Rogfast, Tor Geir Espedal.

Han sier det ikke er noe som skjer ofte, men at det heller ikke er uvanlig at kontrakter blir tildelt innen EØS eller WTO-området, som dermed har en handelsavtale med Norge.

– Det finnes ikke noe forbud mot å legge inn denne type klausul i kontrakter i dagens regelverk, sier han.

En enklere jobb

Espedal begrunner vurderingen med at interessen for de enorme tunnelkontraktene er såpass store at det vil bli en ekstremt stor jobb for etaten å gå gjennom alle tilbudene som sannsynligvis kommer.

– Det er ekstremt ressurskrevende. Ved å legge inn en begrensning i hvem som får delta vil vi få en litt enklere konkurranse, sier han.

Prosjektlederen er ikke bekymret for konkurransen dersom de hadde utelukket enkelte land.

– Vi vet at konkurransen er mer enn god nok innenfor EØS/WTO-landene. Om vi velger denne løsningen vil vi både få færre tilbud å vurdere, samt en enklere jobb med å vurdere tilbudene, sier han.

Risikoen for tidkrevende prosesser med klagesaker vil også bli redusert.

– Det er ikke nødvendig å invitere hele verden inn i et prosjekt med såpass stor interesse som Rogfast. Men dette vil sannsynligvis til syvende og sist bli en politisk vurdering, der vi må forholde oss til de styringssignaler som blir gitt, sier han.

Prosjektlederen forteller at denne type føringer i kontrakter er noe Vegvesenet har mulighet til å legge inn.

Men, siden Rogfastkontrakten er så stor, må den godkjennes av Vegdirektoratet.

I et møte med Vegdirektoratet fredag, fikk Espedal sterke indikasjoner om at det ikke kom til å være aktuelt med en slik klausul i prosjektet. Det skal holdes et nytt møte om dette om en uke.

Ønsker like vilkår

Verken Byggenæringens landsforening eller Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg ønsker å kommentere denne type klausul i kontrakter.

Men Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) sier foreningen grunnleggende er positive til tiltak for likere konkurransevilkår enn det man opplever i en del tilfeller i dag.

– Tiltak som legger til rette for at entreprenører konkurrerer på samme vilkår er vi positive til, sier hun.

Og utdyper:

– I det mener jeg krav om regulerte forhold for arbeidstakere, skatter og avgifter i Norge og forståelse for måten vi jobber på her i landet.

Sandberg understreker at foreningen ønsker konkurranse, så lenge konkurransen er rettferdig.

– Sånn som noen av tilbyderne er rigget er det ikke lik konkurranse i dag. Det er veldig krevende for entreprenører som konkurrerer under norske lønninger, norske regler, norsk avgiftsnivå om ikke de de konkurrerer mot gjør det samme, sier hun.

Det er Samferdselsdepartementet som vil stå for den politiske beslutningen i saken. Teknisk Ukeblad har gjentatte ganger tatt kontakt med departementet for å høre hva de mener om denne type klausuler i kontrakter. Departementet svarer i en epost at de mener en slik klausul ikke vil bli aktuelt i denne saken.