Polsk entreprenør på vei mot konkurs - Inne i flere norske veiprosjekter

Styret i den polske stålentreprenøren Vistal Gdynia leverte torsdag forrige uke inn konkursbegjæring til en domstol i Gdansk.

Selskapet har levert stål til flere norske bruprosjekter, og er for tiden engasjert i byggingen av ny Tana bru i Finnmark og Bjarkøyforbindelsen i Troms.

Det skriver bygg.no.

Betalingsproblemer

28. september ba Vistal om konkursbeskyttelse, men kun en uke senere leverte styret i selskapet inn en konkursbegjæring.

Bygg.no skriver at selskapet, ifølge polske medier, ikke har betalt ut lønn til sine ansatte den siste tiden.

Og at konkursbegjæringen har ført til at aksjekursen til selskapet har stupt med med rundt 20 prosent.

Ikke bekymret

Statens vegvesen har blitt informert om situasjonen i Vistal.

Hans-Arne Haugland, prosjektleder for Bjarkøyforbindelsen i Statens Vegvesen, forteller til Byggindustrien at entreprenøren jobber med å finne en annen leverandør for å forhindre forsinkelser i prosjektet.

Kaare Ramberg, som er prosjektleder for det andre prosjektet entreprenøren er inne i, nemlig Tana bru, mener ikke konkursbegjæringen vil ha noen påvirkning på prosjektet.

– Det er styret som har begjært bedriften konkurs, og foreløpig er ikke selskapet slått konkurs. Det er to vidt forskjellige ting, sier han til bygg.no.