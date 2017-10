Beitstadsundbrua utsettes etter at kinesisk selskap truet med søksmål

Forrige uke skrev Teknisk Ukeblad at fylkesrådet i Nord-Trøndelag ikke ønsket å gi oppdraget med å bygge Beistadsundbrua til kinesiske Sichuan Road and Bridge Gruop (SRBG), selv om deres anbud lå 40 millioner kroner under nærmeste konkurrent.

Fylkesrådet ønsker å avvise det kinesiske selskapet SRBG som hadde gitt det laveste tilbudet på prosjektet, med argumenter om at Kina ikke har noen handelsavtale med Norge.

Etter at SRBG gikk ut og sa at de vil vurdere rettslige skritt dersom de ble utelatt fra prosjektet, har fylkesrådet nå utsatt avgjørelsen om prosjektet.

Sender saken videre

Fylkesrådet skulle sluttbehandle saken i dag. I stedet sender de saken til Trøndelag fylkeskommune.

"De økonomiske, juridiske og politiske konsekvensene av bruanbudsaken må tas av Trøndelag fylkeskommune", skriver Fylkesrådet i en pressemelding etter fylkesrådsmøtet tirsdag formiddag.

Årsaken skal være at de frykter saken kan skape presedens, og at det kan få store konsekvenser for fylkeskommunen.

Alexandros Tsetsis, kontraktsjef og pressetalsmann for Sichuan Road & Bridge (SRBG) i Norge sier han er svært glad for at selskapet nå vil vurderes igjen til byggingen av Beitstadsundbrua.

– Vi i Sichuan Road & Bridge Group, SRBG, som er en av verdens ledende selskap innen bygging av broer, er glad for at det varslede vedtaket om Beitstadsundbrua i dag ble utsatt og overført til Trøndelag fylkeskommune. Vi vil fremover gå i dialog med Trøndelag fylkeskommune for å sikre at de har god og korrekt informasjon om oss som selskap, og vår plan om å bruke mange lokale samarbeidspartnere i Nord- og Sør-Trøndelag i Beitstadsundbrua-prosjektet, sier han i en pressemelding.

Norske underleverandører

SRBG er ikke fremmede for store prosjekter i Norge.

Tsetsis viser til at selskapet nærmer seg slutten på byggingen av Hålogalandsbrua i Nordland.

Han sier selskapet ønsker å fortsette arbeidet her i landet, og at han vil følge opp anbudet i Trøndelag så godt det lar seg gjøre.

Og viser til at selskapet allerede har sett på mulighetene for å samarbeide med lokale selskaper i forbindelse med anbudet på Beitstadsundbrua.

– SRBG har samarbeidet nært med norske underleverandører i forbindelse med Hålogalandsbroa. Selskapet har også lagt opp til et nært samarbeid med nær 30 lokale selskaper i Trøndelag i forbindelse med det planlagte Beitstadsundbrua-prosjektet, sier han.