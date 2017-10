Kinesere kom med lavest anbud – får likevel ikke bygge bru i Trøndelag

Til tross for at 40 millioner kroner skiller det laveste og nest laveste tilbudet på bygging av ny bru over Beitstadsundet i Nord-Trøndelag, ønsker ikke fylkeskommunen å benytte seg av det laveste tilbudet.

Det er det kinesiske selskapet Sichuan Road and Bridge Group som har gitt det lave tilbudet. Men siden selskapet er fra et land utenfor EØS velger fylkeskommunen å avvise tilbudet.

Det skriver Trønder-avisa.

40 millioner rimeligere

Det kinesiske selskapets tilbud var på 276,8 millioner. Hvis kineserne blir ekskludert fra konkurransen, er det PNC Norge som har det billigste tilbudet på 317,9 millioner kroner. Altså 40 millioner kroner mer.

Skanska har det tredje anbudet på 338,6 millioner kroner.

– Fylkesrådet i Nord-Trøndelag ønsker at virksomheten i vår region i størst mulig grad skal bidra til lokal sysselsetting og vekst. Innenfor EU og EØS har vi forpliktelse til å vurdere alle budgivere. Det er også avtaler med andre land som kan medføre slik plikt. Men vi har ingen slik plikt mot Kina, begrunner fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) valget med, til Trønder-Avisa.

Mangler handelsavtale

Når et selskap er fra et land utenfor EØS-området, og uten handelsavtale med Norge, er det er det opp til veieier å bestemme om tilbudet skal vurderes. Det er det som er tilfellet med Sichuan Road and Bridge Group.

Heller ikke selskapet med det nest laveste tilbudet, PNC, har norske eiere. Men siden Østerrike omfattes av EØS-avtalen vil tilbudet trolig bli vurdert på lik linje med Skanskas tilbud.

I innstillingen fra fylkeskommunen skriver de:

«Der det er anledning til det (å vektlegge handelsavtalen), vil vi derfor vektlegge utvikling av det lokale og regionale næringslivet, og inngå leveranseavtaler med selskaper som bidrar til dette, og som arbeider med utgangspunkt i den norske modellen».

Stålkassebru

Beitstadsundbrua skal være en bru over Beitstadsundet i Steinkjer.

Den 580 meter lange brua skal bli en tradisjonell stålkassebru med samvirkende betongdekke i seks spenn.

Den skal fundamenteres med rammede stålrørpeler til faste masser eller berg.

Brua skal være 11 meter bred, med økende bredde til 14,5 meter mot land på Strømnes-siden.

Foreløpig har ikke fylkeskommunen godtatt noen av tilbudene de har mottatt.