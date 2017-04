Norge bygger tunneler flere ganger billigere enn Kina - nå skal kineserne lære av 20 norske eksperter

I slutten av april reiser 20 norske tunneleksperter til Hong Kong for å holde seminar om hvordan man bygger tunneler og bergrom her i Norge.

– Målet er å vise kineserne hvordan de kan bygge billigere underjordsanlegg med god kvalitet slik vi gjør i Norge, forteller Knut Garshol, leder for foreningen Norwegian tunneling network (NTN).

Mye byråkrati

Det er mange forskjeller på hvordan man bygget underjordiske bergrom og tunneler i Norge og Kina.

Garshol forteller at prosjekter i Kina koster minst dobbelt så mye som her hjemme, om ikke mer.

– Det er mange faktorer som gjør at byggingen i Kina, og særlig Hong Kong, er så dyr, sier han.

Om man trodde byråkratiet her i Norge var strengt, er det ingenting sammenliknet med i Kina, ifølge eksperten.

– De har høy byggekompetanse, det er det ikke noe å si på. Men de har et ekstremt detaljorientert byråkrati som gjør at ting tar ekstremt lang tid, og dermed koster utrolig mye mer enn det trenger å gjøre, sier han.

Unødvendig god sikring

En annen faktor som spiller inn på kostnadene er svært strenge krav til sikring.

Mens vi i Norge i mange tilfeller velger å sikre denne type infrastruktur med sprøytebetong og bergbolter sikres alle tunneler og bergrom i Kina med full betongutstøpning.

– I praksis betyr det at de rutinemessig sikrer alle anlegg, uansett hvordan bergforhold de har, med en meter betong og dobbel armering innvendig. Det er helt unødvendig med den type bergforhold de har i Hong Kong. Det gir ikke bare mye mer arbeid og krever mer materialer, det tar også veldig mye lenger tid å bli ferdig med, enn ved bruk av sprøytebetong, sier Garshol.

Et av hovedformålene med seminaret er dermed å lære kineserne hvor man kan velge en enklere sikring, og hvorfor det ikke er nødvendig med full utstøpning i alle prosjekter.

400 påmeldte

Garshol mener det er gode muligheter for både norske konsulenter, entreprenører og leverandører å lykkes på det kinesiske tunnelmarkedet.

– Hong Kong er interessert i det vi har å tilby, de vet at vi bygger betydelig billigere og ønsker å lære av oss, sier han.

Seminaret ble så fort fylt opp at Garshol måtte sette en maksgrense for hvor mange som kan delta.

– Det kommer til å komme i overkant av 400 kinesere, og vi gleder oss veldig til å kunne fortelle om måten vi jobber på og hvorfor vi jobber som vi gjør, sier han.

Ikke første gang

Det er ikke første gang norsk tunnelarbeid utmerker seg i utlandet.

For to år siden skrev Teknisk Ukeblad om indiske ingeniører som kom til Norge for å lære om norsk tunneldriving.

Akkurat som i Hong Kong benytter Indierne seg av metoder som koster flere ganger det den norske metoden gjør, og ifølge prosjektlederen som kom den gangen, var det snakk om så mye som fem ganger høyere kostnader i India enn i Norge.

Garshol understreker at kostnadsbesparelsene ikke gjelder ferdige tunneler og bergrom.

– Når vi snakker om en halvering, eller mer, av kostnadene gjelder dette selve drivingen av tunnelen. Ikke de totale tunnelkostnadene, sier han, men legger til at drivekostnadene jo er en stor del av de totale kostnadene.