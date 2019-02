Volkswagen-selskap kjøper Tesla-batterier til ladestasjoner

Volkswagen-selskapet Electrify America er en landsdekkende ladeoperatør i USA. Mandag meldte de at de planlegger å installere over 100 av Teslas energilagringsløsning Powerpack.

Dette er batterienheter som brukes i industrielle formål, som for eksempel den mye omtalte batteribanken i Australia.

Hensikten med å ta i bruk disse batteriene på ladestasjonene er å kunne tilby hurtiglading til lavere pris, skriver Reuters.

Mange steder i USA er det effektprising på strømmen, noe som kan gi høy innkjøpspris på kraft for ladeoperatøren.

Et stort batteri kan sørge for at snitteffekten en ladestasjon trekker fra nettet kan være lavere enn om all effekt trekkes når bilene lader. Effektprising kan gi en reell ladepris på 70 - 110 dollar, forteller selskapets direktør Brendan Jones til Reuters.

Om Electrify America hadde viderefakturert disse omkostningen til kundene, ville det tilsvare opp til drøyt 900 kroner for en lading.

Test av elbiler: Slik er de små elektriske «SUV»-ene tusenvis av nordmenn venter på

Brukes der det er mest trafikk

Electrify America skal installere disse batteripakkene på ladestasjoner i områder med høy elbiltetthet. Det vil typisk si vestkysten og nordøstlige USA.

Ladested i San Francisco. Foto: MARK SEMEGEN/Electrify America

Batteriene kan levere en effekt på 210 kilowatt, og har rundt 350 kilowattimer kapasitet. Tesla Powerpack er modulære, og et system kan dermed bygges ut over tid dersom det er behov for det.

De første 100 batteriene skal være installert i løpet av 2019.

Volkswagen ID: Volkswagen planlegger fullt trøkk på elbilfabrikken

Straffearbeid

Selv om Electrify America er et Volkswagen-selskap, er det i seg selv av det helt spesielle slaget.

Volkswagen dannet det som en direkte følge av straffen etter dieselskandalen i 2015. De inngikk et gigantforlik med amerikanske myndigheter i 2016, som blant mye annet inkluderte at de måtte bruke 2 milliarder dollar (17 mrd. kr.) på å bygge infrastruktur for nullutslippsbiler over en periode på ti år.

De bygger et ladenettverk bestående av 320 og 150 kW-ladere, som skal dekke motorveikorridorer, med en avstand på omtrent ti mil i snitt. 450 ladesteder skal bygges, men 300 av disse er hurtigladesteder med 50 til 150 kW hurtigladere i byer. Planen er å være ferdig til sommeren.

Har møtt kritikk

Det er på sett og vis et selskap og en utbygging Volkswagen må gjøre under tvang. Samtidig har straffen blitt møtt med høylytt kritikk fra konkurrerende ladeoperatører.

Flere bekymrer seg for at Volkswagen gis mulighet til å bygge et lademonopol. For det er ingen som nekter Volkswagen å tjene penger på geskjeften. I California får de sette opp laderne etter eget godtbefinnende.

De har møtt motbør fra konkurrenter i California, og har satt opp noen ladere på steder de ikke tas i bruk, ifølge Inside EVs.