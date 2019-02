Volkswagen planlegger fullt trøkk på elbilfabrikken

Volkswagen forventer høy etterspørsel etter sin første rene elbil, kalt ID. Denne skal i produksjon fra slutten av 2019, ved fabrikken i Zwickau.

Denne fabrikken blir en del av et nettverk av elbilfabrikker for Volkswagen-gruppen, og det skal produseres biler for Audi, Seat og Skoda her. I dag er det Golf og Passat som produseres i Zwickau.

Ifølge Automobilwoche planlegger nå Volkswagen for å kjøre denne fabrikken på full kapasitet fremover.

Det til tross for at etterspørselen etter Golf faller, og de legger ned produksjonen av denne modellen andre steder.

Ved Zwickau forventer de derfor at arbeidsstyrken forblir stort sett den samme i antall som i dag. Innen 2022 er det ventet at produksjonen skal vokse kraftig ved fabrikken.

1500 om dagen

Volkswagens produksjonsmål var i utgangspunktet 1350 ID-modeller om dagen. Innen utgangen av 2021 skal kapasiteten være 1500 elbiler om dagen.

Det skal også være mer effektiv produksjon, og Volkswagens leder for e-mobilitet, Thomas Ulbrich, sier i et intervju med avisen at de forventer at produksjonen vil være 20 prosent høyere sammenlignet med dagens produksjon av forbrenningsmotorbiler.

De 7700 arbeiderne ved fabrikken skal få mer å gjøre. Arbeid som tidligere har vært satt vekk til andre fabrikker, skal tas inn i Zwickau-fabrikken. Det gjelder særlig maskinering av karosserideler, som panser, tak, dører og annet, skriver Automotive News Europe.

Det skal være mer lønnsomt å produsere dette her, enn å få det tilsendt.

1,2 milliarder euro investeres i fabrikken for å få den klar til å produsere elbiler for fullt. nærmere 40 prosent av dette er øremerket produksjon av karosserideler, skriver avisen.

Den første ID-modellen skal leveres fra 2020, og det vil åpnes for reservasjon av bilen i år. Nøyaktig når dette blir tilgjengelig for norske kunder er uvisst. Det samme gjelder leveringsdatoer og priser.

Volkswagens første bil ut i sin nye ID-serie av elbiler. Foreløpig er den bare et konsept. Foto: Marius Valle

Volummodell

Men det er ventet at ID skal bli en skikkelig volum-modell, takket være lav pris og lang rekkevidde. Prisen skal ligge på samme nivå som tilsvarende dieselbil.

– Vi kommer til å lande på godt under 25.000 euro. Når prisen er sammenlignbar med en dieseldrevet bil, tror jeg ikke at vi kommer til å få problemer med å overbevise millioner av mennesker om å velge elbilen, har Volkswagens talsperson for ID-serien, Johen Tekotte, tidligere sagt til Ny Teknik.

25.000 euro for den første ID-modellen skulle tilsi rundt 250.000 kroner.

Den første bølgen VW-elbiler vil komme med en batterikapasitet på 48 og 62 kilowattimer, med rekkevidde fra 330 kilometer.

Denne bølgen inkluderer tre VW-modeller, to Audi-modeller og én Seat-modell.